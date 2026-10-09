i Australier sammeln Spenden für Jet-Ski GoFundMe (Screenshot) Dreister Spenden-Trend Australier betteln im Netz um Geld für Jet-Ski Zwei Freunde in Australien wollen einen Jet-Ski, bezahlen sollen ihn andere. Der kuriose Spendenaufruf ist Teil eines umstrittenen Trends. Von Nick Wolfinger 09.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einfach einen Jet-Ski kaufen, ohne selbst dafür zu bezahlen? Genau das haben sich offenbar zwei Freunde in Australien gedacht. Auf der Spendenplattform GoFundMe baten sie wildfremde Menschen, ihnen das Freizeitgerät zu finanzieren. Nicht etwa wegen einer Notlage, sondern schlicht, weil sie gerne einen Jet-Ski hätten.

Der ungewöhnliche Aufruf ist kein Einzelfall. In Australien sorgen zahlreiche kuriose Spendenaktionen für Aufregung. Während GoFundMe vor allem dafür bekannt ist, Menschen in finanziellen Notlagen zu unterstützen, wollen manche Nutzer damit inzwischen persönliche Wünsche, Fast Food oder kostspielige Hobbys finanzieren.

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Geld für Burger und eine kleinere Stirn

Besonders kurios ist der Spendenaufruf einer Person, die 800 australische Dollar für eine Schönheitsoperation sammeln möchte. Der Grund: Die eigene Stirn sei viel zu groß und müsse verkleinert werden.

Auch ein Autofahrer hofft auf die Großzügigkeit Fremder. Er hat einen "Notfall-Reifenfonds" eingerichtet, weil er ständig Burnouts mit seinem Auto macht und dabei seine Reifen ruiniert.

"Ich kann einfach nicht aufhören, Burnouts zu machen", schreibt er. Das sei längst kein Hobby mehr, sondern ein teurer und finanziell unverantwortlicher Lebensstil. Die ungewöhnliche Bitte hatte tatsächlich Erfolg: Fast 1.000 australische Dollar kamen bereits zusammen.

Ein weiterer Nutzer bittet um 20 Dollar für einen Besuch bei McDonald's. Andere sammeln Geld für einen größeren Vogelkäfig oder einen Strafzettel.

Auch Österreicher sammelt für Jet-Ski

Der ungewöhnliche Spenden-Trend ist auch in Österreich angekommen. Florian Pfeifhofer aus Niederösterreich möchte sich einen gebrauchten Jet-Ski kaufen und für Kunststücke auf dem Wasser umbauen lassen. Dafür sammelt er auf GoFundMe insgesamt 8.000 Euro. Der Mann war früher bei Jet-Ski-Shows in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland dabei, musste sein Hobby aber wegen Familie und Beruf aufgeben. Jetzt möchte er wieder durchstarten.

"Mir ist bewusst, dass ein Jetski kein lebensnotwendiger Gegenstand ist", schreibt er. Selbst könne er sich den Neustart derzeit nicht leisten. Immerhin: 785 Euro sind durch 18 Spenden bereits zusammengekommen.

Expertin kritisiert dreiste Spendenaufrufe

Die australische Benimmexpertin Jo Hayes zeigt sich empört. "Meiner Meinung nach ist das ein klarer Missbrauch dieser Plattform", erklärte sie gegenüber news.com.au.

Nur weil solche Spendenaufrufe erlaubt seien, bedeute das nicht, dass sie auch moralisch vertretbar wären. Hayes befürchtet, dass die kuriosen Kampagnen von echten Notfällen ablenken und Menschen, die dringend Unterstützung benötigen, dadurch weniger Spenden bekommen.

Auch das Vertrauen in die Plattform könnte darunter leiden. Schließlich gingen viele Menschen davon aus, dass hinter einem Aufruf auf GoFundMe eine ernsthafte Notlage stecke.

GoFundMe verteidigt ungewöhnliche Wünsche

Die Plattform selbst sieht keinen Grund, solche Spendenaktionen grundsätzlich zu verbieten. "GoFundMe ist eine offene Plattform, auf der jeder Hilfe geben und erhalten kann", erklärte ein Sprecher.

Zwar würden die meisten Spendenaktionen weiterhin Menschen nach schweren Krankheiten, Todesfällen oder anderen Notlagen unterstützen. Grundsätzlich dürfe aber jeder für Dinge sammeln, die ihm wichtig seien, solange die Plattformregeln eingehalten werden.

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Seit dem Start in Australien wurden über GoFundMe bereits mehr als 1,1 Milliarden australische Dollar gespendet. Ob jemand für einen medizinischen Notfall oder den Jet-Ski zweier Freunde Geld hergeben möchte, entscheidet letztlich jeder Spender selbst.