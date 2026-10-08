i US-Präsident Donald Trump wird sich neue Feinde machen. REUTERS "Viel genauer" Trump droht: Wer diesen Begriff benutzt, ist sein Feind Donald Trump sorgt mit einem Beitrag auf Truth Social für Aufsehen. Wer weiterhin von künstlicher Intelligenz spricht, gilt als Gegner. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump legt im Streit um die Bezeichnung künstlicher Intelligenz nach. Auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichte er eine deutliche Botschaft: Das Weiße Haus betrachte jeden, der weiterhin den Begriff "Artificial Intelligence" (künstliche Intelligenz) verwende, als Feind.

Stattdessen solle künftig ausschließlich von "Super Intelligence" (Superintelligenz) gesprochen werden. Dieser Ausdruck sei laut Trump nicht nur weithin akzeptiert, sondern auch wesentlich treffender.

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Trump ließ auf X über neuen Namen abstimmen

Hintergrund ist eine ungewöhnliche Initiative des US-Präsidenten. Bereits im September hatte Trump auf den Plattformen Truth Social und X eine Umfrage gestartet, bei der Nutzer über eine neue Bezeichnung für künstliche Intelligenz abstimmen konnten.

Zur Auswahl standen unter anderem Begriffe wie "Superior Intelligence", "Extreme Intelligence" und "Supreme Intelligence". Trump störte sich vor allem am Wort "Artificial", also künstlich. Dieses sei ungenau und beschreibe die Fähigkeiten moderner Technologien nicht angemessen.

Bei einer späteren Abstimmung zwischen "Super Intelligence" und "Superior Intelligence" setzte sich die erste Variante mit rund 65 Prozent der Stimmen durch.

Neuer Begriff ist bereits "offiziell"

Am 22. September verkündete Trump bei seiner Rede vor der UNO, dass die USA künftig auf den Begriff "Super Intelligence" setzen würden.

Eine Woche später, am 29. September, machte er Ernst: Mit einer Verordnung verpflichtete der Präsident die amerikanischen Bundesbehörden, in offiziellen Mitteilungen, Berichten und anderen Dokumenten künftig "Super Intelligence" beziehungsweise die Abkürzung "SI" statt "Artificial Intelligence" und "AI" zu verwenden.

Trump begründet die Umbenennung damit, dass die Technologie längst mehr könne, als menschliche Intelligenz lediglich nachzuahmen.

Experten sehen entscheidenden Unterschied

In der Wissenschaft hat der Begriff Superintelligenz allerdings bereits eine eigene Bedeutung. Gemeint ist damit eine hypothetische künstliche Intelligenz, die dem Menschen in praktisch allen geistigen Bereichen überlegen wäre.

Eine solche Technologie existiert nach bisherigem wissenschaftlichem Kenntnisstand noch nicht. Die US-Regierung verwendet den Begriff hingegen als neue Bezeichnung für künstliche Intelligenz im Allgemeinen.