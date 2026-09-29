i Trump zum mutmaßlichen Iran-Deal: "Das ist unwahr. Ich habe ihnen nichts angeboten." REUTERS/Kevin Lamarque Nahost-Konflikt "Alles Schwindel": Trump tobt über Iran-Deal-Gerücht US-Präsident Trump dementiert Berichte, wonach er dem Iran eine Sanktionslockerung und eingefrorene Milliarden angeboten haben soll. Von Newsdesk Heute 29.09.2026, 09:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein brisanter Medienbericht sorgt für Aufregung im Weißen Haus.

Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet unter Berufung auf Regierungsvertreter, dass US-Präsident Donald Trump bereit sei, dem Iran Sanktionslockerungen zu gewähren und eingefrorene Gelder freizugeben.

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Im Gegenzug soll der Iran konkrete Schritte hinsichtlich seines Atomprogramms setzen. Die Vermögenswerte in Milliardenhöhe wurden während der Sanktionsjahre eingefroren.

Doch Trump weist das auf seiner Plattform Truth Social brüsk zurück, wie es bei n-tv heißt: "Das ist unwahr. Ich habe ihnen nichts angeboten." Der Präsident bezeichnete den Bericht als "Schwindel" und forderte das Portal auf, die Story zurückzuziehen.

Gespräche gehen weiter

Trotz des Dementis rechnet Trump mit einer Fortsetzung der Verhandlungen in den kommenden Tagen. Zuvor hatte er bereits einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus abgelehnt.

Die Bilder des Tages i ?

Der US-Präsident steht vor den anstehenden Zwischenwahlen unter erheblichem innenpolitischen Druck. Ein möglicher Deal mit dem Iran wäre im Wahlkampf umstritten.