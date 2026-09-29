StartseiteNachrichtenKrieg im Nahen Osten
Trump zum mutmaßlichen Iran-Deal:
Trump zum mutmaßlichen Iran-Deal: "Das ist unwahr. Ich habe ihnen nichts angeboten."
REUTERS/Kevin Lamarque
Nahost-Konflikt

"Alles Schwindel": Trump tobt über Iran-Deal-Gerücht

US-Präsident Trump dementiert Berichte, wonach er dem Iran eine Sanktionslockerung und eingefrorene Milliarden angeboten haben soll.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
29.09.2026, 09:05
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein brisanter Medienbericht sorgt für Aufregung im Weißen Haus.

Das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtet unter Berufung auf Regierungsvertreter, dass US-Präsident Donald Trump bereit sei, dem Iran Sanktionslockerungen zu gewähren und eingefrorene Gelder freizugeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
"Deal oder Kapitulation" – Trump erhöht Druck auf Iran

Im Gegenzug soll der Iran konkrete Schritte hinsichtlich seines Atomprogramms setzen. Die Vermögenswerte in Milliardenhöhe wurden während der Sanktionsjahre eingefroren.

Doch Trump weist das auf seiner Plattform Truth Social brüsk zurück, wie es bei n-tv heißt: "Das ist unwahr. Ich habe ihnen nichts angeboten." Der Präsident bezeichnete den Bericht als "Schwindel" und forderte das Portal auf, die Story zurückzuziehen.

Berater warnen Trump vor jahrelangem Iran-Krieg

Gespräche gehen weiter

Trotz des Dementis rechnet Trump mit einer Fortsetzung der Verhandlungen in den kommenden Tagen. Zuvor hatte er bereits einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus abgelehnt.

"Iran muss Hormus-Straße sehr bald öffnen oder..."

Der US-Präsident steht vor den anstehenden Zwischenwahlen unter erheblichem innenpolitischen Druck. Ein möglicher Deal mit dem Iran wäre im Wahlkampf umstritten.

red,29.09.2026, 09:05
Mehr zum Thema
Donald TrumpIranWeisses HausUSA
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote