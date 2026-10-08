i Auch ein Panzerwagen befindet sich im Einsatz. APA-Images / dpa / Tizian Gerbing Kollegin mit Täter im Haus Kontrolle eskaliert – Behörden-Mitarbeiter erschossen Dramatische Szenen in Bayern: Bei einer Waffenkontrolle wurde ein Behörden-Mitarbeiter erschossen. Seine Kollegin ist offenbar noch im Haus. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 18:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 2600-Seelen-Gemeinde in Bayern ist gerade Schauplatz eines dramatischen Einsatzes mit Todesopfer. Laut einem Bericht der "Bild" wollten Mitarbeiter des Landratsamts eine Waffenkontrolle an einem Haus in Berngau durchführen.

Im Zuge dessen soll es gegen 14 Uhr zu mehreren Schüssen gekommen sein. Dabei sei ein Kontrolleur des Landratsamts erschossen worden. Der Schütze soll sich noch in dem Haus verschanzen.

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Warnung an Bevölkerung

Besonders dramatisch: Dem Bericht zufolge befinde sich die Kollegin des Erschossenen noch mit dem Verdächtigen im Haus. Sie soll verletzt worden sein. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an. Der Bereich um das Haus sei abgesperrt worden, das Gebäude selbst ist umstellt. Auch ein Panzerwagen soll vor Ort sein.

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Des Weiteren kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Gebiet. Die Polizei richtete auch eine Warnung an die Bevölkerung. Die Menschen im Bereich Berngau sollen demnach zu Hause bleiben und ihre Häuser nicht verlassen.