i Der Bereich um das Rathaus wurde abgesperrt. iStock Tödlicher Einsatz Alarm vor Rathaus! Polizei erschießt bewaffneten Mann Heftige Szenen in Deutschland: Vor einem Rathaus wurde eine bewaffnete Person von Polizisten niedergeschossen. Die Hintergründe sind unklar. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der Stadt Tuttlingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg kam es am Donnerstag zu einem Polizeieinsatz mit Schussabgabe. Laut einem Bericht der "Bild" sollen Beamte auf einen Mann (27) geschossen haben, der vor dem Rathaus eine Waffe gezogen habe.

Unklar ist, ob die getroffene Person auch selbst geschossen hatte. Seitens der Polizei wurde bisher nur die Schussabgabe der Beamten bestätigt. Bei dem bewaffneten Mann soll es sich um einen polizeibekannten Afghanen gehandelt haben.

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Zeuge hörte fünf Schüsse

Zunächst hieß es in einem Bericht der "Schwäbischen", dass Zeugen vor dem Rathaus eine bewaffnete Person bemerkt hätten. Dann seien schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung angerückt.

Als der 27-Jährige das Rathaus wieder verließ, habe er die Polizisten angegriffen. Daraufhin sei es zur Schussabgabe gekommen. Der Afghane sei dabei tödlich verwundet worden. Die Ermittlungen laufen.

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Ein Zeuge sprach gegenüber dem Portal von fünf Schüssen. Der Bereich um das Gebäude sei inzwischen abgesperrt worden. Zudem sprach die Polizei eine Warnung aus. Passanten sollen die Örtlichkeit meiden.