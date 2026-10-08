i Zu der Bluttat kam es an einer Schule in Leszczydol-Nowiny. APA-Images / AFP / WOJTEK RADWANSKI Bluttat in Polen Bursch sticht an Schule zu – Hausmeisterin (37) tot Blutige Attacke schockiert Polen: Ein 15-Jähriger attackierte an seiner ehemaligen Schule mehrere Menschen mit einem Messer. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 14:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckliche Bluttat in einem kleinen Ort in Polen: Ein 15-Jähriger attackierte mehrere Personen an seiner alten Schule mit einem Messer. Dabei wurde die Hausmeisterin (37) getötet und zwei weitere Erwachsene verletzt.

Zu dem Vorfall kam es in Leszczydol-Nowiny rund 70 Kilometer östlich von Warschau. Der Bursch konnte von einem Lehrer und dem Schuldirektor überwältigt werden, berichtet die "Krone" unter Berufung auf eine Polizeisprecherin. Anschließend konnte der 15-Jährige festgenommen werden.

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Weitere Vorfälle

Es ist nicht der erste schreckliche Vorfall, der sich in der jüngeren Vergangenheit an einer Schule ereignet hatte. So wurde am Mittwoch ein 19-Jähriger in Ostroleka gefasst, nachdem er mehrere Personen mit einem Messer angegriffen hatte.

Insgesamt wurden neun Menschen verletzt. Auch der 19-Jährige musste behandelt werden, da er sich selbst Verletzungen zugefügt hatte. Die Opfer waren fünf Schüler, zwei Lehrer und zwei Passanten. Zudem fanden die Ermittler in der Tasche des Verdächtigen Sprengstoff.

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Eine weitere Festnahme gab es am Donnerstagmorgen in Sierpc. Dort hatte ein 17-Jähriger "etwas Grandioses" an seiner Schule angekündigt. In seiner Wohnung wurde eine Tasche mit zwei Messern gefunden.