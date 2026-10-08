i 2025 gratulierte Putin dem Patriarchen zu 16 Jahren Patriarchatsvorsitz (Archivbild) Reuters "Göttliche Vorsehung" Patriarch Kyrill gratuliert Putin zum Geburtstag Der russische Patriarch Kyrill gratuliert Wladimir Putin zum Geburtstag und stellt dessen Herrschaft als göttliche Vorsehung dar. Von Nick Wolfinger 08.10.2026, 13:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill hat Kreml-Chef Wladimir Putin zu dessen 74. Geburtstag am 7. Oktober mit außergewöhnlichen Worten gratuliert. In einem Glückwunschschreiben erklärte das Kirchenoberhaupt, Putin führe Russland "durch die Vorsehung Gottes".

Kyrill lobte den Präsidenten dafür, den russischen Staat und die Wirtschaft zu stärken, traditionelle Familienwerte zu schützen und das kulturelle sowie religiöse Erbe des Landes zu bewahren.

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Putin als Vorbild für Millionen Russen

Laut Kyrill stoßen Putins Bemühungen bei Millionen Russen auf große Zustimmung. Die Bevölkerung sehe in ihm einen nationalen Führer, der ein Beispiel für "selbstlosen und hingebungsvollen Dienst am Vaterland" sei.

Zudem bedankte sich der Patriarch bei Putin für dessen Unterstützung der russisch-orthodoxen Kirche. Er hoffe, dass Staat und Kirche gemeinsam die Einheit des Volkes und die Souveränität Russlands weiter stärken könnten.

Kritik wegen Unterstützung des Ukraine-Kriegs

Kyrill steht seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine massiv in der Kritik. Der Patriarch unterstützt Putins Kriegspolitik und verleiht ihr durch religiöse Aussagen zusätzliche Legitimation.

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Das Geburtstagschreiben zeigt einmal mehr, wie eng die russisch-orthodoxe Kirche und die politische Führung im Kreml miteinander verbunden sind.