i Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Unfall bereits aufgenommen. APA-Images / dpa / Annette Riedl Tragödie bei Überholmanöver Autofahrer rast in Moped-Gruppe – vier Menschen tot Bei einem schweren Verkehrsunfall in Brandenburg starben am Mittwoch vier Menschen auf Mopeds. Ein riskantes Überholmanöver soll die Ursache sein. Von André Wilding 08.10.2026, 07:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Überholmanöver mit verheerenden Folgen: Auf einer Landstraße bei Biesenthal in Brandenburg sind am Mittwochabend vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Autofahrer soll beim Überholen mehrerer Fahrzeuge mit einer entgegenkommenden Moped-Gruppe kollidiert sein.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 20 Uhr auf der Rüdnitzer Chaussee. Die Gruppe war gemeinsam in Richtung Wullwinkel nordöstlich von Berlin unterwegs.

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Autofahrer wollte mehrere Fahrzeuge überholen

Nach den ersten Ermittlungen der Polizei versuchte ein Autofahrer aus der Gegenrichtung, mehrere Fahrzeuge auf einmal zu überholen.

Dabei kam es zur folgenschweren Kollision. "Er stieß in der Folge mit drei der vier ihm entgegenkommenden Kleinkrafträder zusammen", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der BILD.

Drei Mopedfahrer und eine Beifahrerin erlitten bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Sie starben noch an der Unfallstelle. Ein vierter Mopedfahrer konnte dem Wagen ausweichen und überlebte.

Auto ging in Flammen auf

Nach dem Unfall fing der Pkw Feuer. Feuerwehrleute konnten den Lenker rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug retten. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

Für die Rettungsarbeiten musste die L200 mehrere Stunden lang vollständig gesperrt werden.

Auch Einsatzkräfte brauchten Hilfe

Die Tragödie hinterließ nicht nur bei den Angehörigen tiefe Spuren. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Hinterbliebenen und den überlebenden Mopedfahrer.

Offenbar stammte die Gruppe aus der näheren Umgebung. Noch am Abend kamen mehrere Menschen zum Unfallort, die unter Schock standen und betreut werden mussten.

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Nach Angaben der Polizei war der Einsatz so belastend, dass auch die beteiligten Einsatzkräfte psychologische Unterstützung benötigten.