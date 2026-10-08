i Die Polizei sucht aktiv nach dem Tier. Kenneth Canning, istock (Symbolbild) Polizei im Großeinsatz Puma-Alarm! Behörde warnt jetzt die Bevölkerung Raubkatzen-Alarm nahe dem Münchner Flughafen! Im Naturschutzgebiet Notzingermoos wurde offenbar ein Puma gesichtet – die Bevölkerung wurde gewarnt. Von André Wilding 08.10.2026, 07:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufregung im Umfeld des Münchner Flughafens: In der Gemeinde Oberding (Landkreis Erding) ist möglicherweise eine freilaufende Raubkatze unterwegs. Nach einer Sichtung im Naturschutzgebiet Notzingermoos, nur wenige Kilometer vom Airport entfernt, gehen die Behörden nach ersten fachlichen Einschätzungen davon aus, dass es sich um einen Puma handeln könnte.

Jäger schlug Alarm

Die Meldung ging nach ersten Erkenntnissen von einem Jäger ein. Zudem soll den Behörden eine Aufnahme des Tieres vorliegen, die als glaubwürdig eingestuft wird und höchstwahrscheinlich aus einer Wildkamera stammt.

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Die Polizei sucht aktiv nach dem Tier. Auch ein Helikopter und Drohnen kamen bereits zum Einsatz. Woher die Raubkatze stammen könnte, ist derzeit völlig unklar. Nach Angaben des Landratsamtes gibt es keine Hinweise auf entlaufene Tiere aus Zirkussen oder Haltungen in der Region.

Erhöhte Vorsicht

Das Landratsamt Erding rief die Bevölkerung zu erhöhter Vorsicht auf: Anwohner im Bereich Oberding und Umgebung sollen Hunde bei Spaziergängen unbedingt anleinen und kleine Kinder nicht unbeaufsichtigt im Freien spielen lassen. Zudem wird dringend davor gewarnt, sich dem Tier bei einer etwaigen Sichtung zu nähern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Erding oder das Landratsamt entgegen.

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In den Nachtstunden war die Drohneneinheit der Polizei im Einsatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Bereich, in dem der Jäger das Tier beobachtet hatte. Mithilfe der Wärmebildtechnik soll geprüft werden, ob das Tier in diesem Gebiet erneut gesichtet und lokalisiert werden kann.