i Die Ermittlungen nach dem Unfall laufen auf Hochtouren. APA-Images / dpa / Annette Riedl Riskantes Überholmanöver Autofahrer rast vier Jugendliche in den Tod Bei einem schweren Unfall in Brandenburg starben ein 14-jähriges Mädchen und drei Burschen. Ein Autofahrer soll riskant überholt haben. Von André Wilding 08.10.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier junge Menschen verlieren bei einem einzigen Überholmanöver ihr Leben. Auf einer Landstraße in Brandenburg kam es am Mittwochabend zu einem verheerenden Verkehrsunfall. Unter den Todesopfern ist auch ein erst 14 Jahre altes Mädchen.

Die drei weiteren Opfer sind junge Männer zwischen 16 und 19 Jahren. Sie starben noch an der Unfallstelle.

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Autofahrer (61) kracht in Moped-Gruppe

Das Unglück ereignete sich gegen 19.40 Uhr auf der Landesstraße 200 bei Biesenthal im Landkreis Barnim, nordöstlich von Berlin. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte ein 61-jähriger Autofahrer auf der Rüdnitzer Chaussee mehrere Fahrzeuge überholen.

Dabei kollidierte sein Wagen mit drei entgegenkommenden Mopeds. Insgesamt waren vier Kleinkrafträder gemeinsam in Richtung Wullwinkel unterwegs.

Bei dem Zusammenstoß kamen vier Menschen ums Leben. Das 14-jährige Mädchen saß als Beifahrerin auf einem der Mopeds. Ein vierter Mopedfahrer konnte dem Auto rechtzeitig ausweichen. Er blieb unverletzt.

Auto brennt nach Zusammenstoß aus

Nach dem Aufprall fing der Wagen des 61-Jährigen Feuer. Einsatzkräfte löschten den Brand, der Autofahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Noch Stunden später lag das nahezu vollständig ausgebrannte Fahrzeug auf dem Dach in einem Straßengraben. Die Unfallstelle befindet sich an einer Landstraße, die von Feldern und Wiesen umgeben ist.

Auf der Landesstraße 200 ging vorerst nichts mehr. Die Fahrbahn blieb auch in der Nacht auf Donnerstag für die Bergung und die Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Angehörige kommen zur Unfallstelle

Feuerwehr, Rettung und Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ein Polizeisprecher bezeichnete das Unglück als besonders schweren Einsatz für alle Beteiligten.

Notfallseelsorger und speziell geschulte Betreuungsteams kümmerten sich um Angehörige der Opfer. Einige von ihnen waren noch am Abend zur Unfallstelle gekommen. Auch die Einsatzkräfte erhielten nach dem belastenden Einsatz Unterstützung.

Die Bilder des Tages i ?

Während vier junge Menschen ihr Leben verloren, überstand der vierte Mopedfahrer den Zusammenstoß unverletzt. Wie genau es zu dem folgenschweren Überholmanöver kam, ist Gegenstand der Unfallaufnahme.