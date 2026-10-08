i Neuer Weltrekord bei den Boise Potato Days. APA-Images / AP / Kyle Green 669 Kilo sind neuer Rekord US-Stadt hat die größte Portion Pommes der Welt In den USA wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt: Aus 771 Kilo Erdäpfeln entstanden 669 Kilo Pommes. Danach durften alle gratis zugreifen. Von Nick Wolfinger 08.10.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine Riesenportion! Im US-Bundesstaat Idaho wurde am Freitag (2. Oktober) ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt. Bei den Boise Potato Days bereiteten die Veranstalter unglaubliche 669 Kilogramm Pommes zu und sicherten sich damit den Titel für die größte Portion Pommes der Welt.

Dafür wurden rund 771 Kilogramm Erdäpfel verarbeitet. Insgesamt waren sechs Fritteusen und 50 Helfer im Einsatz, um die Rekordmenge zuzubereiten.

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Warum ausgerechnet Idaho?

Der US-Bundesstaat Idaho ist für seinen Erdäpfelanbau bekannt. Schon 2014 wollte der Farmbesitzer Jeff Smith zeigen, was seine Heimat zu bieten hat. Bei einem Hindernislauf namens "Tater Dash" auf dem Gelände seiner Farm Twin Oaks Farms ließ er deshalb rund 455 Kilogramm Pommes zubereiten und stellte damit einen Weltrekord auf.

Es ging dabei nicht um den Verkauf von Pommes, sondern um eine außergewöhnliche Aktion rund um die Veranstaltung. 2017 wurde der Rekord in Griechenland gebrochen, ein Jahr später wanderte er nach Indien.

Dort wurden 2018 rund 659 Kilogramm Pommes zubereitet. Acht Jahre später holten die Idaho Potato Commission und der Veranstalter Spud Daddy den Titel nun mit rund zehn Kilogramm Vorsprung zurück.

Nach Weltrekord gab es Pommes gratis

"Wenn jemand den Weltrekord für die größte Portion Pommes halten sollte, dann gehört er unserer Meinung nach nach Idaho", erklärte Jamey Higham, Chef der Idaho Potato Commission.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Besucher der Boise Potato Days hatte die Rekordaktion auch einen erfreulichen Nebeneffekt. Nach dem offiziellen Wiegen wurden die frisch zubereiteten Pommes kostenlos verteilt. So durften die Besucher nicht nur beim Weltrekord zuschauen, sondern auch selbst davon kosten.