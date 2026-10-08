i Dieser Anzug von US-Präsident Donald Trump sorgt für Wirbel. REUTERS Mode-Fauxpas Billig-Anzug aus China? Trump erntet Spott und Kritik Trump liebt Luxus – doch plötzlich sorgt ausgerechnet sein Anzug für Wirbel! Ein Etikett verriet, dass er offenbar auf ein günstiges Modell setzt. Von Newsdesk Heute 08.10.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich liebt US-Präsident Donald Trump den Luxus. Da kommt es umso überraschender, dass er bei seinen Anzügen wohl auf billige Modelle setzen soll. Über das Thema wird in den sozialen Medien heiß diskutiert, seitdem der Trump bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Nebraska sein Jackett geöffnet hatte.

Fotos von dem Moment verbreiteten sich schnell. Grund dafür war ein Etikett auf der Innenseite des Kleidungsstücks. Darauf war zu erkennen, dass der US-Präsident einen Anzug der Marke Jos. A. Bank trägt. Früher wurde der US-Präsident mit der italienischen Luxusmarke Brioni in Verbindung gebracht, deren Anzüge an die 11.000 Euro kosten.

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Laut "The Independent" würde ein Anzug von Jos. A. Bank hingegen zwischen 250 und 580 US-Dollar (rund 223 bis 518 Euro) kosten. Aber nicht nur der Preis sorgt bei Usern auf X für Diskussionen.

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Kritik an Trump

Einigen Menschen ist nämlich aufgefallen, dass Jos. A. Bank zum US-Konzern Tailored Brands gehört. Dieser bezieht seine Waren hauptsächlich aus Vietnam, Indonesien, Bangladesch und China. Hat der US-Präsident also etwa auf einen Anzug aus China zurückgegriffen?

Diese Frage beschäftigte auch Modejournalist Derek Guy, der Trump kritisierte. Er erinnerte an die "America First"- Politik des US-Präsidenten. Hier würde sich die Frage stellen, warum Trump nicht auf die in den USA produzierte Schwestermarke Joseph Abboud setze. In welchem Land der Anzug von Trump hergestellt wurde, könne nicht genau beantwortet werden. Für Aufregung hat er allerdings gesorgt.