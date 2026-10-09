i US-Präsident Donald Trump (M.) und SpaceX-Gründer Elon Musk. REUTERS/Evan Vucci Nach dem Zerwürfnis Trump ehrt Musk mit höchstem US-Technik-Preis Tech-Milliardär Musk erhält die renommierteste US-Auszeichnung - Trump nennt ihn einen "ganz besonderen Menschen". Von Newsdesk Heute 09.10.2026, 09:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump hat SpaceX-Gründer Elon Musk bei einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus die National Medal of Science überreicht.

Die Medaille gilt als höchste Auszeichnung der USA für Verdienste in der Technologiebranche.

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Bei der Übergabe im Rahmen des Tech-Gipfels "Wissenschaft: Ein neues goldenes Zeitalter" lobte Trump den Multimilliardär überschwänglich.

"Elon, ich möchte dir gratulieren. Du bist mein Freund und all das, aber du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch", sagte der Präsident.

Wie auf n-tv.de berichtet wird, erhielten auch andere Tech-Größen die Auszeichnung: Google-Mitbegründer Sergey Brin, Nvidia-Chef Jensen Huang und AMD-Chefin Lisa Su. Die höchste Technik-Ehrung ging zudem an Microsoft-Boss Satya Nadella und Tech-Investor Michael Dell.

Streit um Staatsschulden beigelegt

Musk hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Berater unterstützt und im Auftrag des Präsidenten Tausende Stellen im Staatsapparat gestrichen. Im Mai 2025 kam es jedoch zum Bruch: Musk schied wegen eines Zerwürfnisses über die steigenden Staatsschulden aus der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) aus.

Inzwischen haben sich der Präsident und der reichste Mann der Welt wieder versöhnt. Kritiker werfen Musk allerdings immer wieder rechtslastige und demokratiefeindliche Tendenzen vor.