Trump ehrt Musk mit höchstem US-Technik-Preis

US-Präsident Donald Trump hat SpaceX-Gründer Elon Musk bei einer feierlichen Zeremonie im Weißen Haus die National Medal of Science überreicht.
Die Medaille gilt als höchste Auszeichnung der USA für Verdienste in der Technologiebranche.
Bei der Übergabe im Rahmen des Tech-Gipfels "Wissenschaft: Ein neues goldenes Zeitalter" lobte Trump den Multimilliardär überschwänglich.
"Elon, ich möchte dir gratulieren. Du bist mein Freund und all das, aber du bist ein ganz, ganz besonderer Mensch", sagte der Präsident.
Wie auf n-tv.de berichtet wird, erhielten auch andere Tech-Größen die Auszeichnung: Google-Mitbegründer Sergey Brin, Nvidia-Chef Jensen Huang und AMD-Chefin Lisa Su. Die höchste Technik-Ehrung ging zudem an Microsoft-Boss Satya Nadella und Tech-Investor Michael Dell.
Musk hatte Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Berater unterstützt und im Auftrag des Präsidenten Tausende Stellen im Staatsapparat gestrichen. Im Mai 2025 kam es jedoch zum Bruch: Musk schied wegen eines Zerwürfnisses über die steigenden Staatsschulden aus der Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) aus.
Inzwischen haben sich der Präsident und der reichste Mann der Welt wieder versöhnt. Kritiker werfen Musk allerdings immer wieder rechtslastige und demokratiefeindliche Tendenzen vor.