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Die umstrittene Skulptur
Die umstrittene Skulptur "Die Orange Pest" des dänischen Künstlers Jens Galschiøt ist eine kritische Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump, die bereits in mehreren Städten (hier in München) gezeigt wurde.
IMAGO/Anadolu Agency
"Die orange Pest"

Nackt-Trump aus Gold steht ab sofort im EU-Parlament

Mitten im EU-Parlament in Straßburg prangt jetzt eine vergoldete Statue des nackten US-Präsidenten Donald Trump – mit Golfschläger.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
06.10.2026, 20:42
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Der dänische Künstler Jens Galschiot sorgt für Aufsehen in Straßburg. Seine satirische Skulptur mit dem Namen "Orange Plague" (orangefarbene Pest), auch "King of Injustice" (König der Ungerechtigkeit) genannt, zeigt den US-Präsidenten nackt auf den Schultern eines Mannes.

Die Figur hält einen überlangen Golfschläger in der Hand. Mit Sockel ist die Statue rund 2,5 Meter hoch und mit 23-karätigem Gold überzogen.

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Wie es bei der Nachrichtenagentur dpa heißt, wurde der Künstler vom dänischen Linken-Abgeordneten Per Clausen ins EU-Parlament eingeladen. Die Skulptur soll dort bis einschließlich Donnerstag ausgestellt werden.

"Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes"

Auf Visitenkarten neben der Skulptur wird der "König der Ungerechtigkeit" mit den Worten zitiert: "Ich sitze auf dem Rücken eines Mannes. Er sinkt unter meiner Last. Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Außer von seinem Rücken zu steigen."

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Der Abgeordnete Clausen kommentierte: "Wenn jemand so dünnhäutig ist, dass er es nicht erträgt, dass diese Skulptur im Europäischen Parlament ausgestellt wird, dann hat er auf der Weltbühne nichts zu suchen."

Der Künstler bezeichnet Trump als eines der größten Hindernisse für die Lösung des Klimawandels. Die Statue steht an einem der belebtesten Knotenpunkte des Parlaments, der zwei Gebäude miteinander verbindet.

red,07.10.2026, 11:42
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