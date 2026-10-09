i Das Hotel "Warnemünder Hof" bietet seinen Gästen einen 100-Prozent-Tankrabatt. Hotel Warnemünder Hof An- und Abreise werden bezahlt Wellness-Hotel zahlt seinen Gästen jetzt den Sprit Ein Vier-Sterne-Hotel an der deutschen Ostsee übernimmt die Spritkosten seiner Gäste. Wer länger bleibt, bekommt sogar Hin- und Rückfahrt bezahlt. Von André Wilding 09.10.2026, 09:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit dem Auto in den Urlaub fahren und die Tankrechnung vom Hotel bezahlen lassen? Im deutschen Ostseebad Warnemünde ist genau das möglich. Der Vier-Sterne-"Warnemünder Hof" hat eine Aktion gestartet, mit der Urlauber einen Teil ihrer Reisekosten zurückbekommen.

Was auf den ersten Blick nach einem teuren Geschenk klingt, hat für das Hotel einen handfesten wirtschaftlichen Vorteil. Denn durch die Aktion spart der Betrieb an anderer Stelle Geld.

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Ab drei Nächten gibt es Geld zurück

Das Angebot richtet sich an Gäste, die mit dem Auto anreisen und mehrere Tage im Wellness-Hotel verbringen. Wer mindestens drei Nächte bucht, bekommt die berechneten Spritkosten für die Anreise erstattet. Bei einem Aufenthalt ab sechs Nächten übernimmt das Hotel sogar die Kosten für Hin- und Rückfahrt.

"Wir müssen uns etwas einfallen lassen, um neue Gäste anzusprechen", erklärt Hoteldirektor Frank Martens im Gespräch mit der BILD. Laut Martens nehmen bereits 10 bis 20 Prozent der Gäste das Angebot in Anspruch.

Darum zahlt sich die Aktion für das Hotel aus

Der Tank-Bonus ist allerdings an eine wichtige Voraussetzung geknüpft: Urlauber müssen ihren Aufenthalt direkt über die Internetseite des Hotels buchen.

Wer stattdessen ein Buchungsportal nutzt, bekommt die Spritkosten nicht zurück. Der Hintergrund ist einfach. Für Buchungen über Vermittlungsplattformen müssen Hotels Provisionen bezahlen. Diese fallen oft höher aus als die Kosten für den Tank-Bonus.

Martens rechnet in der BILD vor: "Bei 500 Kilometern Anreise erstatten wir 77 Euro. Hätte der Gast über Booking gebucht, müssten wir bei fünf Nächten 135 Euro Provision zahlen".

Google Map anzeigen

In diesem Beispiel spart das Hotel durch die Direktbuchung trotz der Spritkosten-Erstattung 58 Euro. Laut Hotelbranche verlangen große Buchungsplattformen häufig Vermittlungsgebühren von mindestens 15 Prozent.

So wird der Sprit-Bonus berechnet

Damit klar ist, wie viel Geld die Urlauber erhalten, hat das Hotel feste Regeln aufgestellt.

Für die Berechnung zählt die kürzeste Fahrstrecke, die Google Maps anzeigt. Dabei wird ein durchschnittlicher Verbrauch von sieben Litern auf 100 Kilometer angenommen.

Auch die angesetzten Spritpreise stehen fest:

Benzin: 2,20 Euro pro Liter

Diesel: 2,30 Euro pro Liter

Verbrauch: sieben Liter pro 100 Kilometer

Wer mit einem Elektroauto anreist, kann sein Fahrzeug beim Hotel kostenlos aufladen. Bei den Urlaubern kommt das Angebot gut an. "Die Aktion des Hotels finde ich top. Wer sagt da schon nein?", freut sich ein Gast gegenüber der BILD.

Auch Mitarbeiter bekommen Unterstützung

Nicht nur Urlauber profitieren von der Unterstützung bei den Fahrtkosten. Der "Warnemünder Hof" beschäftigt mehr als 70 Mitarbeiter und übernimmt für sie die Kosten von Deutschland- und Azubi-Tickets. Zusätzlich erhalten Beschäftigte einen Zuschuss zu ihren Benzinkosten.

Dass die Spritpreise für viele Urlauber ein Thema sind, zeigt auch ein Blick auf das Reiseverhalten in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts wird das Auto für rund 60 Prozent aller Reisen genutzt, schreibt die deutsche Boulevardzeitung.

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Für das Hotel ist der Tank-Bonus damit mehr als eine Werbeaktion. Die Gäste sparen bei der Anreise, während der Betrieb durch Direktbuchungen hohe Vermittlungsgebühren vermeiden kann.