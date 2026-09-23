i Pamela Anderson setzte bei der Vogue World in Mailand auf Smokey Eyes, Hollywood-Locken und ein goldenes Ferragamo-Kleid. APA-Images / Action Press / Stefano Costantino TTL WOW! Pamela Anderson bricht in Mailand ihre Regel Pamela Anderson sagte ihrem No-Make-up-Look für einen Abend Adieu: In Mailand sorgt sie bei der Vogue World mit Smokey Eyes und Glamour für Aufsehen. Von Christine Scharfetter 23.09.2026, 19:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Pamela Anderson hat ihr Make-up doch noch nicht in Rente geschickt: Für die Vogue World zum Auftakt der Mailänder Fashion Week beendete sie ihre "Clean Girl"-Regel für einen Abend mit dramatischen Smokey Eyes. Damit kehrte die 59-Jährige zu jenem Glamour zurück, den sie lange hinter sich gelassen hatte.

Schwarzer Eyeliner umrahmte ihre blauen Augen, grauer Lidschatten intensivierte den Blick, die Wimpern waren deutlich betont - eine moderne Interpretation von Kleopatras Augen-Make-up. Dazu trug Anderson glänzenden, zartrosa Lippenstift. Gleichzeitig setzte sie bei ihrem Teint bewusst auf Frische und Natürlichkeit, ihre Sommersprossen waren weiterhin sichtbar. "Ich bin überzeugt, dass natürliche Haut einfach besser aussieht", erklärte Anderson auf Instagram, wo sie mit einem Video einen Einblick in ihre Vorbereitungen gewährte.

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Seit 2023 hatte Anderson mit ihrem Verzicht auf aufwendige Beauty-Looks für Aufsehen gesorgt. Sie bezeichnete den Schritt damals als befreiend, unterhaltsam und ein wenig rebellisch.

Old-Hollywood-Locken

Auch bei den Haaren drehte Anderson die Glamour-Schraube auf. Ihr charakteristisch platinblonder Bob wurde zu weich modellierten, seitlich fallenden Locken gelegt. Die Strähnen umspielten das Gesicht und fielen bis zum Kinn. Damit erinnerte die Frisur deutlich an den klassischen Hollywood-Glamour vergangener Jahrzehnte.

Das Ergebnis wirkte bewusst opulent – ohne Andersons moderne, natürliche Ausstrahlung völlig aufzugeben.

Goldener Auftritt in Ferragamo

Dazu setzte die Schauspielerin auf ein bodenlanges Lamé-Kleid von Ferragamo. Der goldene Stoff fing unter dem Glasdach der historischen Galleria Vittorio Emanuele II das Licht ein und changierte je nach Perspektive zwischen sattem Gold und weicheren Olivtönen.

Das Kleid kam mit hohem Kragen und einer locker fallenden Silhouette daher. Ein gerafftes Element am unteren Rockteil sorgte für Volumen, während der ausgestellte Saum und eine breite schwarze Einfassung der Schleppe dem Look zusätzliche Dramatik verliehen.

Dazu kombinierte Anderson eine markante Halskette mit metallischen Anhängern und transparenten Ornamenten, einen goldenen Armreif mit beweglichen Anhängern und ein großer Cocktailring. In der Hand trug Anderson eine kompakte schwarze Tasche mit kurzem Henkel und goldfarbenen Details.

Eine Nacht voller großer Namen

Anderson war längst nicht der einzige Star, der bei "Vogue World: Milano" für Blitzlichtgewitter sorgte. Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Dakota Johnson und Heidi Klum gehörten ebenfalls zu den prominenten Gästen. Auf dem Laufsteg trafen zudem Models, Schauspieler, Musiker und Sportstars aufeinander.

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Auch in der ersten Reihe versammelte sich die Crème de la Crème der italienischen Modewelt: Unter anderem saßen Miuccia Prada, Donatella Versace, Alessandro Michele, Domenico Dolce und Stefano Gabbana gemeinsam im Publikum.

Modegeschichte unter dem Glasdach

Der Veranstaltungsort hätte passender kaum sein können. Die prachtvolle Galleria Vittorio Emanuele II wurde zum Schauplatz der fünften "Vogue World"-Ausgabe und damit selbst Teil des Spektakels.

Nach Stationen in New York, London, Paris und Los Angeles machte das Event erstmals in Mailand Halt. Inhaltlich drehte sich die Show um italienische Handwerkskunst – von Renaissance-inspirierten Stoffen über die industrielle Revolution bis hin zu modernen Textiltechnologien. Die wichtigsten Momente der italienischen Modegeschichte eben.

Auch ein Stück Dolce Vita durfte nicht fehlen: Tänzer Roberto Bolle bewegte sich mit seinem Ensemble durch die Galleria, die Kostüme stammten aus einer eigens entwickelten Ferrari-Kollektion.

Spektakuläres Finale

Zum Schluss wurde es noch einmal besonders opulent. Mehr als 6.000 speziell gestaltete Papierobjekte schwebten zum Finale von der Decke der Galleria herab. Entworfen wurden sie vom Kreativstudio LoveFrom von Jony Ive.

Neben dem großen Mode-Spektakel hatte der Abend auch einen sozialen Zweck: Mit "Vogue World: Milano" wurden Spenden für die Quarto-Oggiaro-Bibliothek im Nordwesten Mailands gesammelt.