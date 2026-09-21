i Das deutsche 1st Place Model Ann-Luisa Schirlitz präsentiert Rosengarten Couture der Niederösterreicherin Doris Berger. Eric Von Ommen In St. John’s Cathedral Austro-Designer sorgen in London für Aufsehen Die London Fashion Week wurde zur Bühne für Austro-Mode: Drei heimische Designer verwandelten die St. John’s Cathedral in einen Mode-Hotspot. Von Christine Scharfetter 21.09.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

London steht derzeit ganz im Zeichen der Mode – und mittendrin mischen auch drei österreichische Designerinnen kräftig mit: Doris Berger, Nikola Baumgartner und Ines Maria Sperrer präsentierten bei der London Fashion Week im Rahmen des "IVP Magdalena Graf Collective Showblock" ihre Kreationen auf internationaler Bühne.

Schauplatz des offiziellen Fashion-Week-Events war die historische St. John’s Cathedral beim Hyde Park. Organisiert wurden die Shows von 1st Place Models-Direktor Dominik Wachta gemeinsam mit Magdalena Graf. Für Graf war das London-Projekt eine Premiere.

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Zwölf Models für die Austro-Shows

Auch auf dem Laufsteg war Österreich vertreten. 1st Place Models nominierte zwölf Models aus ganz Europa für den Showblock. Darunter waren etwa Katharina Jordan (24) aus Gänserndorf, Cara Kernreuther (18) aus Perchtoldsdorf, Susanna Halbartschlager (20) aus Wien und Julia Friedrich (18), ebenfalls aus Wien.

Diese zwölf Schönheiten von 1st Place Models waren für die Austro-Designer im Einsatz, hier zusammen mit Event-Assistentin Rebecca Parthé und Magdalena Graf. Eric Von Ommen

Die spanisch-amerikanisch-österreichische Modelagentur hat sich seit Jahren auf internationale Fashion Weeks spezialisiert.

Historie trifft Haute Couture

Eine der drei Designerinnen ist Doris Berger. Die Gründerin von Rosengarten Couture betreibt ihr Schneideratelier in Guntramsdorf und fertigt dort seit 2014 aufwendig gearbeitete Kleidungsstücke. Ihr Stil ist unverkennbar von historischen Epochen inspiriert. Viktorianische und mittelalterliche Elemente treffen auf Steampunk-Ästhetik und klassische Schneiderkunst.

Seit dem Umzug in ihr heutiges Atelier im Jahr 2021 entwickelte Berger ihren detailreichen Stil weiter. London war für sie bereits der vierte große internationale Fashion-Week-Auftritt. Zuvor präsentierte sie ihre Kreationen in London und Paris sowie 2026 in Berlin.

Maßmode aus Niederösterreich

Auch Nikola Baumgartner brachte österreichische Handwerkskunst nach London. Die Meisterin der Maßschneiderei und Haute Couture arbeitet in St. Georgen am Ybbsfelde. In ihrem Atelier entstehen individuell angefertigte Kreationen aus hochwertigen Stoffen. Präzision, handwerkliche Qualität und die Silhouette der Trägerinnen und Träger stehen dabei im Mittelpunkt.

Mehrlagiger Tüll, schwebend wirkende Schnitte und aufwendige Details gehören zu den wiederkehrenden Elementen ihrer Designs. Baumgartner verbindet traditionelle Maßschneiderei mit moderner Eleganz. Seit 2020 ist sie regelmäßig Finalistin bei den Haute Couture Austria Awards. 2025 feierte sie ihr Debüt bei der Paris Fashion Week, 2026 folgte ein Auftritt in Berlin.

Große Silhouetten

Die dritte Austro-Designerin im Londoner Showblock: Ines Maria Sperrer. Bereits mit 20 Jahren eröffnete die Oberösterreicherin ihr eigenes Atelier. Mit ihrem Label "inesmaria" entwickelte Sperrer in den vergangenen sechs Jahren eine eigenständige Designsprache. Extravagante Silhouetten, auffällige Details und aufwendige Handarbeit prägen ihre Kreationen.

Ihre Mode soll nicht einfach Trends folgen, sondern Statements setzen. Dramatische Formen und eine konsequente Verarbeitung machen die Entwürfe zu auffälligen Einzelstücken. London war für Sperrer bereits der zweite große internationale Fashion-Week-Auftritt. Zuvor zeigte sie ihre Arbeiten 2026 in Paris.