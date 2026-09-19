i Dirndlschneiderin Irene Kral-Novak kennt die häufigsten Stylingfallen – und weiß, worauf es beim perfekten Trachten-Look ankommt. iStock/ Nikada 7 No-Gos für die Wiesn Stylingfehler! Das lässt dein Dirndl billig wirken Auf die Details kommt es an! Dirndl-Expertin Irene Kral-Novak nennt sechs Fehler, die du beim Dirndl vermeiden solltest. Von Christine Scharfetter 19.09.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt heißt es wieder "O’zapft is!": Am 19. September startet das Oktoberfest in München, ein paar Tage zuvor sogar schon die Brunner Wiesn, Niederösterreichs größtes Oktoberfest und eine Woche später die Wiener Kaiser Wiesn. Wer hier im Dirndl glänzen will, muss allerdings nicht zwingend tief in die Tasche greifen.

Viel wichtiger sind Passform, Proportionen und das richtige Zusammenspiel der einzelnen Teile. Die Wienerin Irene Kral-Novak von der Dirndlmacherei Austria kennt die häufigsten Stolperfallen aus ihrer täglichen Arbeit mit Dirndln, Maßanfertigungen und Trachten.

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Ihre wichtigste Botschaft der Dirndlflüsterin: "Ein Dirndl muss nicht teuer aussehen – es sollte gut aussehen." Problematisch werde es, wenn Material, Passform und Details nicht harmonieren. Sieben Fehler gilt es dabei besonders zu vermeiden.

„Ein Dirndl muss nicht teuer aussehen – es sollte gut aussehen.“

1. Synthetische Stoffe lassen ein Dirndl billig wirken

Nur, weil ein Dirndl nicht teuer ist, müsse es noch lange nicht billig aussehen. "Oft ist es gar nicht der Preis des Dirndls, der darüber entscheidet." Vor allem sehr glänzende synthetische Stoffe würden hier für schnell auffallen. "Naturmaterialien oder hochwertig verarbeitete Stoffe, eine gute Passform und sorgfältige Details machen einen enormen Unterschied."

2. Das Mieder sitzt nicht richtig

Der entscheidende Punkt ist für Kral-Novak jedoch das Mieder. "Ein Dirndl wird über das Mieder definiert – und genau dort entscheidet sich sehr viel. Es ist DER Blickfang beim Dirndl." Zu eng darf es ebenso wenig sein wie zu weit. Es sollte körpernah sitzen, aber weder einschneiden noch Falten werfen oder vom Körper abstehen. Gerade an Brust, Taille und Rücken entscheidet sich, ob das Dirndl wirklich passt.

Irene Kral-Novak bezeichnet sich selbst nicht als Designerin, sondern als Dirndlflüsterin. Die Dirndlmacherei

Der Expertin zufolge liegt hier auch einer der großen Vorteile einer guten Anpassung oder Maßanfertigung: "Nicht die Frau muss zum Dirndl passen – das Dirndl sollte zur Frau passen."

3. Die Bluse passt nicht zum Ausschnitt

Oft wird auch die Dirndlbluse unterschätzt. Dabei kann sie den gesamten Look verändern. Ausschnittform, Ärmellänge, Spitze, Baumwolle oder transparente Materialien lassen dasselbe Dirndl traditioneller, romantischer, moderner oder eleganter wirken.

„Nicht die Frau muss zum Dirndl passen – das Dirndl sollte zur Frau passen.“

Problematisch wird es, wenn Mieder und Bluse nicht zusammenspielen. "Eine Stylingfalle entsteht häufig dann, wenn Ausschnitt von Mieder und Bluse nicht miteinander harmonieren", sagt Kral-Novak. Beide Teile sollten daher als Einheit betrachtet werden.

4. Zu viel von allem

Kann man ein Dirndl tatsächlich überstylen? "Allerdings", sagt Kral-Novak. Wenn Dirndlstoff, auffällige Schürze, üppige Bluse, großer Schmuck, auffällige Schuhe und Accessoires gleichzeitig um Aufmerksamkeit kämpfen, verliert der Look seine Wirkung.

"Ich empfehle, einen Schwerpunkt zu setzen. Ist beispielsweise die Schürze handbedruckt, bestickt oder besonders gearbeitet, darf sie der Blickfang sein und die übrigen Elemente können sich zurücknehmen."

5. Die Schürze kann zur Stolperfalle werden

Die Schürze ist weit mehr als ein Accessoire. Farbe, Material, Länge und Verarbeitung können ein Dirndl völlig verändern. Eine hochwertige Seidenschürze kann laut Kral-Novak sogar ein schlichtes Baumwolldirndl für einen besonderen Anlass neu inszenieren.

Entscheidend sind jedoch vor allem die Proportionen: "Schürzenlänge und Rocklänge müssen zusammenpassen, der Bund sollte sauber sitzen und die Schleife bewusst gebunden werden. Noch eine kleine Falle ist es, wenn die Schleifenbänder vorne gebunden werden und dann zu kurz nach unten hängen."

6. Die falsche Rocklänge

Wie kurz darf ein Dirndl eigentlich sein? Eine fixe Zentimeterzahl möchte die Schneiderin nicht nennen. Die Länge müsse zur Trägerin und zum Anlass passen. "Sehr kurze Dirndl können schnell den typischen Charakter des Kleidungsstücks verlieren", erklärt sie. Besonders harmonisch findet Kral-Novak Längen rund um das Knie, Midi-Längen und klassische längere Varianten.

„Die richtige Länge ist jene, die zur Frau und zum Anlass passt.“

Dabei sollten Körpergröße und Proportionen berücksichtigt werden. Ihr Grundsatz: "Die richtige Länge ist jene, die zur Frau und zum Anlass passt."

7. Das Dirndl wird nach Trends statt nach der Frau gekauft

Der vielleicht wichtigste Fehler passiert jedoch schon vor dem ersten Styling: die falsche Auswahl. Kral-Novak rät Frauen, beim Kauf nicht zuerst auf aktuelle Trends zu schauen: "Nicht zuerst fragen: 'Was ist gerade modern?', sondern: 'Was bringt mich zum Strahlen?'"

Farbe, Passform, Ausschnitt, Rocklänge und Proportionen sollten zur jeweiligen Frau passen. Ein gutes Dirndl müsse die Trägerin nicht verändern, sondern ihre Persönlichkeit und Vorzüge hervorheben.

Vom Dirndl bis zur Lederhose

Das Prinzip gilt übrigens auch für die Herren-Tracht. Bei der Lederhose sei ebenfalls die Passform entscheidend. Sie sollte "körpernah (knackig)" sitzen und dennoch Bewegungsfreiheit ermöglichen.

Auch beim Material kommt es auf Qualität an. "Hochwertiges Leder entwickelt mit der Zeit eine Patina und passt sich seinem Träger an – genau das gehört zum Charakter einer guten Lederhose." Beim restlichen Styling empfiehlt die Schneiderin Authentizität statt Verkleidung: Gute Materialien, passende Schuhe und ein stimmiges Hemd oder eine hochwertige Pfoad überzeugten eher als eine Ansammlung vermeintlich "uriger" Accessoires.