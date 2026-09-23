i Christopher Kane verbindet bei Mulberry britische Tradition mit Leder, Sexyness und seiner unverkennbaren Design-DNA. APA-Images / Camera Press / AAF London Fashion Week Sex & Leder: Christopher Kanes Mulberry-Debüt Das Traditionshaus Mulberry bekommt mit dem Debüt von Christopher Kane plötzlich neuen Biss - mit Leder, Sexyness und britischen Klassikern. Von Christine Scharfetter 23.09.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Christopher Kane ist zurück – und wie. Für sein erstes Mulberry-Debüt bei der London Fashion Week bringt der schottische Designer genau jene Zutaten mit, für die er seit Jahren gefeiert wird: Sexyness, britische Codes und eine gehörige Portion Überraschung.

Nach seinem Rückzug von der eigenen Marke im Jahr 2023 kehrt damit einer der prägendsten Designer seiner Generation auf die große Modebühne zurück.

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Leder, Leder, Leder und die Bayswater

Kane versucht gar nicht erst, Mulberry neu zu erfinden. Er nimmt die bekannten Codes des Hauses auseinander – und setzt sie überraschend neu zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei die legendäre Bayswater-Tasche. Ihre charakteristische Klappe wird zur grafischen Linie eines weißen Lederkleides und findet sich auch auf Mänteln, Röcken, Strick und Tailoring wieder. Das Raffinierte daran: Mulberry ist sofort erkennbar, ganz ohne plakatives Logo.

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Der eigentliche Star der Kollektion ist jedoch Leder. Bei einer Marke mit jahrzehntelanger Ledertradition klingt das zunächst wenig spektakulär. Kane spielt hier jedoch mit Kontrasten und Formen. So trifft Leder auf Schuluniform, der Parka auf das Abendkleid. Ein dunkelvioletter Cardigan erinnert an die Farbe der Maulbeere – und gleichzeitig an Kanes eigene Schulzeit in Schottland.

Natürlich darf auch Kanes Spezialität nicht fehlen: körperbetonte Kleider, präzise Silhouetten und jene Spannung zwischen britischer Zurückhaltung und provokanter Sexyness, die Christopher Kane zu seinem Markenzeichen gemacht hat.