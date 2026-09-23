i Heidi Klum sorgte bei "Vogue World: Milano" in ihrer transparenten schwarzen Spitzenrobe für einen der auffälligsten Auftritte des Abends. APA-Images / Action Press / Stefano Costantino TTL Nackt in der Stadt Ist das noch ein Naked-Dress? Heidi Klum in Mailand Schwarze Spitze, nackte Haut: Heidi Klum zog bei Vogue World in Mailand mit ihrer Couture-Robe einmal mehr alle Blicke auf sich. Von Heute Life 23.09.2026, 11:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gerade noch beim Oktoberfest auf der Münchner Wiesn und schon in Mailand: Dort stand die historische Galleria Vittorio Emanuele II am Dienstagabend ganz im Zeichen der Mode – und Heidi Klum sorgte dabei für einen besonders freizügigen Hingucker.

Bei der fünften Ausgabe von "Vogue World" präsentierte sich das deutsche Model in der ältesten Einkaufspassage Italiens in einer schwarzen Couture-Robe, die mehr zeigte als verhüllte.

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Schwarze Spitze statt braver Robe

Unter der bodenlangen Kreation der griechischen Designerin Celia Kritharioti aus transparenter Spitze und feinem Mesh blitzte lediglich ein schwarzer String hervor. Klum setzte damit ganz bewusst auf den sogenannten Naked-Dress-Effekt.

Dazu kombinierte die 53-Jährige filigrane Riemchen-Sandaletten und eine Clutch – Accessoires, die den dramatischen Spitzen-Look bewusst nicht überladen.

Eine Nacht voller Diven

Klum war längst nicht der einzige Star, der bei "Vogue World: Milano" für Blitzlichtgewitter sorgte. Jennifer Lopez, Naomi Campbell, Dakota Johnson und Pamela Anderson gehörten ebenfalls zu den prominenten Gästen. Auf dem Laufsteg trafen zudem Models, Schauspieler, Musiker und Sportstars aufeinander.

Auch in der ersten Reihe versammelte sich die Crème de la Crème der italienischen Modewelt: Unter anderem saßen Miuccia Prada, Donatella Versace, Alessandro Michele, Domenico Dolce und Stefano Gabbana gemeinsam im Publikum.

Modegeschichte unter dem Glasdach

Der Veranstaltungsort hätte passender kaum sein können. Die prachtvolle Galleria Vittorio Emanuele II wurde zum Schauplatz der fünften "Vogue World"-Ausgabe und damit selbst Teil des Spektakels.

Nach Stationen in New York, London, Paris und Los Angeles machte das Event erstmals in Mailand Halt. Inhaltlich drehte sich die Show um italienische Handwerkskunst – von Renaissance-inspirierten Stoffen über die industrielle Revolution bis hin zu modernen Textiltechnologien.