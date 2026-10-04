i Charlène zieht die Blicke auf sich. IMAGO/MAXPPP Fürstin beeindruckt alle Charlène im Traumkleid – hier trägt sie 15.000 € Beim Staatsbankett in Monaco zeigt Fürstin Charlène einmal mehr ihr Gespür für große Auftritte. Ihr luxuriöser Look kostet rund 15.000 Euro. Von Heute Entertainment 04.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den festlichen Abend zu Ehren des italienischen Staatspräsidenten wählte Charlène im Thronsaal des Fürstenpalastes eine champagnerfarbene Robe von Elie Saab aus dessen Herbst-/Winterkollektion 2026. Das Kleid besticht durch funkelnde Verzierungen, einen One-Shoulder-Ausschnitt und einen langen Cape-Ärmel.

Dazu kombinierte die ehemalige Schwimmerin eine elegante Hochsteckfrisur und hängende Ohrringe von Graff. Wie "Promiflash" berichtet, liegt der Preis des Designerstücks bei knapp 17.000 Dollar, also etwa 15.000 Euro.

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"Eines der schönsten Kleider..."

Auch bei den Fans kommt der Auftritt bestens an: "Sie sieht absolut traumhaft aus!" und "Wow, sie sieht toll aus. Vor allem in diesem Kleid", heißt es in den sozialen Medien.

Ein weiterer Fan reiht Charlènes Outfit sogar in eine ganz besondere Liga ein: "Das ist eines der schönsten Kleider, die ich je gesehen habe. Das und das goldene Jenny-Packham-Cape-Dress von Herzogin Catherine sind die schönsten Kleider aller Zeiten."

Charlène zeigt sich als Märchen-Prinzessin. IMAGO/MAXPPP

Beim Staatsempfang war auch Charlènes Tochter Gabriella dabei. Mutter und Tochter sorgten dabei mit ihren aufeinander abgestimmten Looks für ein stimmiges Bild der monegassischen Fürstenfamilie.