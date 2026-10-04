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Charlène zieht die Blicke auf sich.
Charlène zieht die Blicke auf sich.
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Fürstin beeindruckt alle

Charlène im Traumkleid – hier trägt sie 15.000 €

Beim Staatsbankett in Monaco zeigt Fürstin Charlène einmal mehr ihr Gespür für große Auftritte. Ihr luxuriöser Look kostet rund 15.000 Euro.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
04.10.2026, 10:27
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Für den festlichen Abend zu Ehren des italienischen Staatspräsidenten wählte Charlène im Thronsaal des Fürstenpalastes eine champagnerfarbene Robe von Elie Saab aus dessen Herbst-/Winterkollektion 2026. Das Kleid besticht durch funkelnde Verzierungen, einen One-Shoulder-Ausschnitt und einen langen Cape-Ärmel.

Dazu kombinierte die ehemalige Schwimmerin eine elegante Hochsteckfrisur und hängende Ohrringe von Graff. Wie "Promiflash" berichtet, liegt der Preis des Designerstücks bei knapp 17.000 Dollar, also etwa 15.000 Euro.

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"Eines der schönsten Kleider..."

Auch bei den Fans kommt der Auftritt bestens an: "Sie sieht absolut traumhaft aus!" und "Wow, sie sieht toll aus. Vor allem in diesem Kleid", heißt es in den sozialen Medien.

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Ein weiterer Fan reiht Charlènes Outfit sogar in eine ganz besondere Liga ein: "Das ist eines der schönsten Kleider, die ich je gesehen habe. Das und das goldene Jenny-Packham-Cape-Dress von Herzogin Catherine sind die schönsten Kleider aller Zeiten."

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Charlène zeigt sich als Märchen-Prinzessin.
Charlène zeigt sich als Märchen-Prinzessin.
IMAGO/MAXPPP

Beim Staatsempfang war auch Charlènes Tochter Gabriella dabei. Mutter und Tochter sorgten dabei mit ihren aufeinander abgestimmten Looks für ein stimmiges Bild der monegassischen Fürstenfamilie.

red,04.10.2026, 10:27
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