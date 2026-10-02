i Cruise vergleicht Diana mit ihrem Sohn William und dessen Frau Kate. APA-Images / Camera Press / ROTA; APA-Images / AP / Martin Cleaver Hollywood-Star zieht Vergleich "Wie William und Kate" – Tom Cruise schwärmt von Diana Mehr als 30 Jahre nach ihrem Treffen erinnert sich der Hollywood-Star an seine Begegnung mit Lady Di – und zieht einen überraschenden Vergleich. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Londoner Premiere seines Films "Far and Away" im Jahr 1992 lernte Tom Cruise Prinzessin Diana persönlich kennen.

An seiner Seite war damals seine Ehefrau Nicole Kidman. An die verstorbene Royal hat der Schauspieler bis heute positive Erinnerungen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Sie war brillant und intelligent", erklärte der Hollywood-Star in einem französischen TV-Interview. Dabei verglich er Diana auch mit ihrem Sohn Prinz William und dessen Ehefrau Kate. "Sie war wie William und Kate: zugänglich und unkompliziert", schwärmte der Schauspieler.

Die Begegnung hat Tom Cruise offenbar nachhaltig beeindruckt, wie Promiflash berichtet. "Es war ein Glück, sie kennenzulernen und Zeit mit ihr zu verbringen", erinnerte er sich. Nach Dianas tragischem Tod am 31. August 1997 reiste der Star sogar zu ihrer Beerdigung nach London.

Enge Verbindung zur neuen Generation

Die Verbindung zu den Royals beschränkte sich nicht auf Diana. Diana hatte einst mit William und Harry das Set von "Mission: Impossible" besucht. William habe er als freundlichen und lebensfrohen Jungen erlebt.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Auch heute pflegt Cruise den Kontakt zur jüngeren Royal-Generation. Bei der Premiere seines Films "Digger" in London nahm er Kates Hand und half ihr beim Treppensteigen. Bereits 2022 hatte er William und Kate bei der "Top Gun: Maverick"-Premiere getroffen.