i Nächste Kritik für Meghan. PA Wire/PA Images/Jonathan Brady/Pool via REUTERS Teurer Spaß Meghan versucht etwas Neues – alle lachen sie aus Meghan bringt erstmals einen eigenen Adventkalender heraus. Doch der Luxus-Kalender kommt im Netz nicht besonders gut an. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 13:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzogin Meghan setzt zu Weihnachten auf Luxus im Schokoformat: Mit ihrer Marke "As Ever" bringt sie erstmals einen eigenen Adventkalender heraus.

Doch noch bevor die 24 Türchen geöffnet werden können, bekommt das Produkt im Netz ordentlich Gegenwind.

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Vernichtendes Urteil

Gemeinsam mit der kalifornischen Chocolaterie Compartés entstanden 24 handgefertigte Pralinen. Das Design zeigt das Anwesen von Meghan und Prinz Harry in Montecito als weihnachtliche Szenerie, inklusive Elementen aus dem Garten. Rund 130 Euro soll der Kalender kosten.

Wie "Bunte.de" unter Berufung auf "News.de" berichtet, stößt das Konzept bei einigen Nutzern auf wenig Begeisterung. Einer bezeichnet die Gestaltung als "ausgesprochen mittelmäßig" und schreibt: "Meghans neuestes Angebot ist ein Adventkalender mit Motiven, denen es offenbar an Wärme und Weihnachtsstimmung mangelt."

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Ein anderer kommentiert: "Meghan ist Meghans größter Fan. Sie kann absolut nicht genug von sich selbst bekommen." Auch über den Inhalt wird gespottet: "Ich finde es langweilig, dass man jeden Tag nur Schokolade bekommt." Auf ihrem "As ever"-Profil wurden auf Instagram die Kommentare ausgestellt.

Die Zusammenarbeit von "As Ever" und Compartés läuft bereits seit Dezember 2025, als eine erste Schokoladen-Kollektion erschien. Vorbestellungen sollen ab 1. Oktober möglich sein.