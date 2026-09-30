i Isabel Marina Instagram "Nach Urgroßmutter benannt" Süßer Familienzuwachs im britischen Königshaus Flora Vesterberg, Cousine von William und Harry, zeigt erstmals Urlaubsfotos mit ihrer drei Monate alten Tochter Isabel Marina. Von Heute Entertainment 30.09.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Flora Vesterberg dürfte 2026 das schönste Jahr ihres Lebens werden. Die britische Royal und Cousine von Prinz William und Prinz Harry wurde im Juli zum ersten Mal Mama.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Timothy Vesterberg begrüßte sie am 8. Juli ihr Töchterchen Isabel Marina auf der Welt. Das Paar verkündete die frohe Botschaft damals auf Instagram.

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"Unsere Tochter Isabel Marina Vesterberg ist am Morgen des 8. Juli wohlbehalten zur Welt gekommen. Timothy und ich sind überglücklich und lieben sie von ganzem Herzen", heißt es im Instagram-Post des Paares.

Der besondere Name

Der Name des kleinen Mädchens hat eine tiefe Bedeutung. Flora erklärte: "Sie wurde nach dem Segen, den sie für uns darstellt, und nach meiner Urgroßmutter benannt – außerdem bedeutet ihr Name 'vom Meer', wo wir immer unseren Frieden finden."

Die Urgroßmutter, nach der Isabel Marina benannt wurde, war Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark – die Mutter von Prinzessin Alexandra, Lady Ogilvy.

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Traumurlaub auf Nantucket

Nun gewährt die junge Familie Einblicke in ihren Traumurlaub. Auf der US-amerikanischen Insel Nantucket genießen Flora, Timothy und die kleine Isabel das Spätsommerglück.

Die süßen Urlaubsfotos zeigen das drei Monate alte Baby friedlich schlummernd oder mit großen Kulleraugen die Welt erkundend. Der Lifestyle-Hotspot der Schönen und Reichen hat es auch der kleinen Familie angetan.

Flora steht übrigens auf Platz 61 der britischen Thronfolge. Der royale Nachwuchs wird künftig hinter seiner Mama auf Platz 62 folgen.