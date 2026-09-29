i Für Prinz George startet im Elite-Internat ein neuer Alltag. REUTERS Neuer Alltag für Thronfolger Prinz George: Internat verschärft nun seine Regeln Der 13-jährige Sohn von William und Kate besucht jetzt das Elite-Internat Eton. Dort gelten für ihn strikte Bildschirmzeit-Regeln. Von Heute Entertainment 29.09.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz George (13) hat seit Anfang September einen neuen Alltag: Der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) ist nun Schüler am renommierten Eton College bei Windsor. Für den künftigen König bedeutet das nicht nur das erste Mal Internatsleben, sondern auch überraschend strenge Vorgaben bei der Nutzung digitaler Geräte.

Ab Oktober werden die Regeln am Eton College weiter verschärft. Auf den schuleigenen iPads können die Schüler dann nur noch von Lehrkräften freigegebene Websites aufrufen. Freies Surfen ist damit Geschichte.

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Die Tablets dürfen zudem nicht über Nacht bei den Schülern bleiben, wie "The Telegraph" berichtet. Samstags müssen die iPads bereits um 21 Uhr abgegeben werden, am nächsten Morgen können sie ab 7 Uhr wieder abgeholt werden.

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Der strenge Umgang mit Bildschirmzeit ist für George allerdings nichts Neues. Auch zu Hause legen seine Eltern klare Maßstäbe an. In einem Gespräch mit Eugene Levy für die Serie "The Reluctant Traveler" verriet Prinz William: "Keines unserer Kinder hat ein Handy, da sind wir sehr streng."

Für den 13-Jährigen ist der Wechsel nach Eton ohnehin eine große Umstellung. Erstmals lebt er fern von seiner Familie. Immerhin: In Eton bekommt jeder Schüler von Anfang an ein eigenes Zimmer.