i Prinz Harry sprach nach einem Fallschirmsprung in Kanada über seine Kinder. Reuters; Instagram/meghan Nach Umzug & Schulwechsel Harry über Archie und Lilibet: "Sie sind glücklich" Der Schulstart in Großbritannien lief für die Sussex-Kinder alles andere als rund. Jetzt gibt der Prinz Entwarnung. Von Heute Entertainment 28.09.2026, 12:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gut einen Monat nach dem Umzug nach Großbritannien hat Prinz Harry (42) erstmals verraten, wie es seinen Kindern in der neuen Heimat geht. "Die Kinder sind glücklich in der Schule", sagte der Herzog von Sussex dem kanadischen Sender CTV. Das ermögliche ihm, sich voll auf die Invictus Games in Birmingham zu konzentrieren.

Der Start war nämlich holprig verlaufen. Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wurden nur zwei Tage nach Schulbeginn von ihrer ersten britischen Schule genommen. Grund waren Sicherheitsbedenken: Die Bodyguards hatten den Schulweg zwar in den Ferien geprüft, konnten ihn aber erst im laufenden Betrieb realistisch einschätzen. Distanz und dichter Verkehr machten die Sache zu heikel, seither besuchen die beiden eine andere Schule.

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"Schön, wieder auf britischem Boden zu sein"

Auch Harry selbst scheint sich einzuleben. "Es ist großartig, wieder auf britischem Boden zu sein", sagte er. Die Familie war Ende August nach mehr als sechs Jahren in Kalifornien zurückgekehrt.

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Das Interview gab der Prinz übrigens unter besonderen Umständen: kurz nachdem er in Kanada aus einem Flugzeug gesprungen war. Mit dem Fallschirmsprung löste er ein Versprechen ein, das er einem 102-jährigen Veteranen des Zweiten Weltkriegs gegeben hatte.

Meghan war in Sorge

Ganz wohl war ihm dabei offenbar nicht. "Ich habe gesagt: 'Ich kann nicht, ich will das nicht machen, ich wünschte, ich könnte mich davor drücken'", erzählte Harry lachend. Doch der Veteran sei eben sehr überzeugend gewesen.

Sein erster Anruf nach der Landung ging an Herzogin Meghan (45). Die habe sich, wie Harry zugab, durchaus Sorgen gemacht.