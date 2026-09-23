i Prinz William und Prinzessin Kate posierten bei der "Digger"-Premiere mit Tom Cruise und Regisseur Alejandro González Iñárritu. Instagram/princeandprincessofwales Premiere in London Tom Cruise schwärmt von Prinz Williams Sakko Am roten Teppich in Leicester Square trafen Royals, Hollywood und die Beckham-Söhne aufeinander. Ein Kompliment sorgte für Schmunzeln. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 19:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hollywood-Glanz mitten in London: Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) sind am Dienstagabend zur Weltpremiere von Tom Cruises (64) neuem Film "Digger" gekommen. Für den Anlass war der gesamte Leicester Square abgesperrt.

Besonders angetan war der Hollywood-Star vom Outfit des Thronfolgers. Als William auf ihn zukam, grinste Cruise und sagte nur: "Tolles Jackett." William trug eine schwarze Samtjacke mit Fliege, Kate ein pflaumenfarbenes Kleid von Jenny Packham. Von einer Gruppe junger Mädchen bekam die Prinzessin außerdem einen Blumenstrauß überreicht.

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Plauderei mit den Beckhams

Auf dem roten Teppich gab es auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten: David Beckham (51) war mit seinen Söhnen Romeo (24) und Cruz (21) gekommen, alle drei im Black-Tie-Look. Die fünf posierten gemeinsam für Fotos, danach plauderte William lachend mit dem Ex-Fußballstar, während Kate sich mit dessen Söhnen unterhielt.

Neu ist die Bekanntschaft nicht. Die Beckhams waren 2011 Gäste bei der Hochzeit von William und Kate in der Westminster Abbey, seither trafen sie einander immer wieder. Auch Cruise kennt das Paar gut: Vor dem Kinostart von "Top Gun: Maverick" lud er die beiden zu einer Privatvorführung, William ist wie der Schauspieler ausgebildeter Pilot.

Abend für den guten Zweck

Hinter dem Glamour steckte ein wohltätiger Zweck. Die Premiere war zugleich die 73. Royal Film Performance zugunsten der britischen Film & TV Charity, die Menschen aus der Branche in Notlagen unterstützt. Im Kino trafen William und Kate einige von ihnen, darunter die 27-jährige Chloe Malone, die im Vorjahr noch auf der Straße gelebt hatte.

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Neben Cruise liefen auch Regisseur Alejandro González Iñárritu und ein Großteil des Casts über den Teppich, unter ihnen die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (48) in goldener Robe sowie Salma Hayek (60). Cruise selbst bedankte sich danach auf Social Media: Der Abend sei "eine absolute Freude und eine Ehre" gewesen.