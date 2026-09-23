Tom Cruise eilt Kate zu Hilfe – William steht daneben

Eine kleine Geste, die das Netz zum Schmelzen bringt: Bei der Weltpremiere seines neuen Films "Digger" am Dienstagabend in London reichte Tom Cruise (64) Prinzessin Kate (44) galant die Hand und führte sie die Treppe zum Kino am Leicester Square hinunter. Als sie sich am Geländer festhielt, hielt er zusätzlich schützend die Hand hinter ihrem Rücken.
Während Cruise sich um Kate kümmerte, unterhielt sich Prinz William (44) angeregt mit "Digger"-Regisseur Alejandro González Iñárritu (63).
Ein Déjà-vu war die Szene auf der Treppe obendrein. Schon im Mai 2022 bei der britischen Premiere von "Top Gun: Maverick" hatte Cruise der Prinzessin auf ein paar Stufen die Hand gereicht. Das Foto ging damals um die Welt.
Wie gut sich die drei kennen, war schon bei der Ankunft zu sehen. Für Kate gab es Begrüßungsküsschen auf beide Wangen, danach wurde geplaudert, gescherzt und gelacht. Noch bevor die Royals eintrafen, hatte Cruise ihnen ein Kompliment gemacht: "Ich mag sie einfach sehr. Sie sind liebenswerte Menschen und ich habe großen Respekt vor ihnen."
Was die beiden Männer bis heute verbindet: die Liebe zur Fliegerei. "Wir haben viel gemeinsam. Wir lieben beide England und sind beide Piloten. Wir lieben beide das Fliegen", sagte Cruise einmal über den Prinzen. Der Thronfolger und der Hollywoodstar kennen einander übrigens seit den 90er-Jahren, kennengelernt haben sie sich über Williams Mutter Diana.