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Lilibet ist der ganze Stolz von Meghan und Prinz Harry.
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Süßes Detail enthüllt

Pink und Glitzer! Harry plaudert über Lilibet

Bei den WellChild Awards in London verriet Prinz Harry, wofür seine Tochter Lilibet gerade schwärmt: Pink und Glitzer sind ihre große Liebe.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
22.09.2026, 15:32
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Als Prinz Harry (42) bei den WellChild Awards in London auf die sechsjährige Preisträgerin Margot Jones-Billington trifft, fallen ihm sofort ihr pinkes Kleid und ihre glitzernden Schuhe ins Auge. Der Look erinnert den Royal an seine eigene Tochter Lilibet (5).

"Mein kleines Mädchen liebt Glitzer und sie liebt Pink", verrät der zweifache Vater. Pink sei die absolute Lieblingsfarbe der fünfjährigen Lilibet. Ein seltener Einblick in die Vorlieben der kleinen Prinzessin.

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Wie das US-Magazin People berichtet, erzählte Harry auch von einem typischen Familienmoment. Noch am selben Morgen hätten seine Kinder Archie und Lilibet den "Monday morning blues" gehabt.

Prinz Harry ist bereits seit 2007 Schirmherr von WellChild. Die Organisation unterstützt schwer kranke Kinder und ihre Familien in Großbritannien. Bei der jährlichen Preisverleihung kommt der Royal regelmäßig mit den jungen Preisträgern und ihren Angehörigen ins Gespräch.

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Vor der Schule habe Harry seinen Kindern erklärt, wohin er am Abend gehen würde und was die Organisation für schwer kranke Kinder leistet. Archie und Lilibet hätten daraufhin viele Fragen gestellt.

Seit Harry selbst Vater ist, hat sein Engagement für WellChild für ihn eine noch persönlichere Bedeutung bekommen. Und zwischen all den ernsten Gesprächen bleibt ein kleiner Familienmoment hängen: Wenn irgendwo Pink und ordentlich Glitzer auftauchen, muss Papa Harry offenbar ziemlich schnell an seine Lilibet denken.

red,22.09.2026, 15:32
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