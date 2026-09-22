i Harry und Meghan sollen schon wieder über einen Umzug nachdenken. PA Wire/PA Images Jonathan Brady/Pool via REUTERS Erneut Umzugspläne Flucht aus England! Reicht es Meghan & Harry wieder? Kaum sind Harry und Meghan zurück in Großbritannien, könnte es schon wieder nach Kalifornien gehen. Sie sind scheinbar mit der Situation unzufrieden. Von Heute Entertainment 22.09.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan könnte der Aufenthalt in Großbritannien schneller enden als gedacht. Erst im August war das Paar mit den Kindern Archie und Lilibet zurückgekehrt, doch nun stehen erneut Sicherheitsfragen im Mittelpunkt.

Besonders der Schulbesuch der Kinder bereitet offenbar Kopfzerbrechen: Archie und Lilibet wurden bereits nach zwei Tagen von ihrer privaten Schule abgemeldet und an einer anderen Einrichtung angemeldet. Dem Sicherheitsteam der Familie war vor allem der lange Weg mit viel Verkehr zu riskant.

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Sicherheitsproblem bleibt bestehen

Wie die "Daily Mail" berichtet, prüft das britische Sicherheitskomitee derzeit, ob Harry und seine Familie trotz ihres veränderten Status wieder offiziellen Polizeischutz bekommen. Eine Entscheidung könnte damit auch über den weiteren Aufenthalt der Sussexes in Großbritannien bestimmen.

Ein Vertrauter des Paares erklärte: "Wenn er keinen Schutz bekommt, glaube ich, dass er für immer nach Montecito zurückkehren wird, und das könnte schon in den Herbstferien der Fall sein."

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Unterstützung erhält Harry unterdessen von seinem Onkel Charles Spencer, dem Bruder von Prinzessin Diana. Der Earl findet deutliche Worte für die Sicherheitsfrage: "Als Onkel, der seine Schwester unter sehr, sehr vermeidbaren Umständen hat sterben sehen, würde ich eher zu Schutz tendieren."

Nicht wie erwartet

Gleichzeitig sollen sich die Sussexes ihre Rückkehr versöhnlicher vorgstellt haben. Scheinbar dachte Harry, er würde von seiner Familie mit offenen Armen empfangen werden und wieder offizielle Termine im Namen der Krone übernehmen dürfen. Zuletzt soll aber ein Statement von Charles für Ärger gesorgt haben, worin er erklärte, dass Harry und Meghan nicht wieder zu ihren früheren Funktionen zurückkehren werden ("Heute" berichtete). Auch William stellt sich quer.

Meghan soll unterdessen ebenfalls unglücklich mit dem Leben in England sein und laut Insidern sehr damit hadern, eine Aufgabe für sich zu finden.