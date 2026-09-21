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Prinz William wird der nächste König von Großbritannien.
Prinz William wird der nächste König von Großbritannien.
Shirlaine Forrest/Pool via REUTERS
Wenn William König wird

Diesen sechs Royals könnte der Titelverlust drohen

Wenn Prinz William den Thron besteigt, könnten Harry, Meghan und ihre Kinder sowie zwei weitere Royals ihre Titel verlieren.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
21.09.2026, 10:23
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Experten warnen: Sollte Prinz William (44) eines Tages König werden, könnte er sechs Mitgliedern des britischen Königshauses ihre royalen Titel entziehen. Dazu gehören sein entfremdeter Bruder Prinz Harry (42) und dessen Ehefrau Meghan (45).

Auch die beiden Kinder des Paares, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), könnten betroffen sein. Zusätzlich nennt Royalexperte Richard Fitzwilliams die Cousinen des Thronfolgers, Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36), als mögliche Betroffene.

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"Solange das Zerwürfnis mit William anhält, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass er die Königsfamilie verkleinert, sobald er König wird", so Fitzwilliams gegenüber dem "Express". Harry und William sollen bereits seit Jahren kein persönliches Gespräch mehr geführt haben.

Die Folgen für die Betroffenen wären spürbar: "Sie (Harry und Meghan; Anm. d. Red.) und ihre Kinder sowie Beatrice und Eugenie könnten ihre Titel verlieren. Das würde ihre Anziehungskraft mindern, ihre öffentliche Bekanntheit jedoch zumindest für längere Zeit nicht", so der Experte.

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Die aktuelle Einschätzung steht allerdings im Widerspruch zu anderen Berichten. Demnach wolle William Archie und Lilibet nach seiner Thronbesteigung stärker in das royale Gefüge einbinden. Eine offizielle Stellungnahme des Palastes zu solchen Plänen gibt es bisher nicht.

red,21.09.2026, 10:23
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