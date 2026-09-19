i Harry und Charles sind scheinbar wieder gut. REUTERS Endlich Versöhnung? Royal-Wende! König Charles kommt Harry zu Hilfe König Charles III. hat hinter den Kulissen geholfen, Uganda doch noch zu den Invictus Games 2027 zu holen. Ein Zeichen der Versöhnung? Von Heute Entertainment 19.09.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Invictus Games 2027 in Birmingham standen vor einem Eklat: Uganda hatte kurzfristig seine Teilnahme abgesagt. Auslöser war ein offizieller Brief aus dem Buckingham-Palast, der den Status von Prinz Harry und Herzogin Meghan klarstellte.

Ugandas Verteidigungschef General Muhoozi Kainerugaba zog daraufhin überraschend die Teilnahme seines Landes zurück. Doch dann griff der Palast ein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

König Charles III. ließ seinen Privatsekretär Sir Clive Alderton einschalten, schreibt promiflash.de. Dieser kontaktierte die ugandische Führung telefonisch und konnte sie erfolgreich umstimmen. Das Land wird nun doch an den Invictus Games teilnehmen.

i ?

Versöhnung zwischen Vater und Sohn?

Für Harry kommt diese Rettung durch den Palast einem kleinen Befreiungsschlag im schwierigen Verhältnis zu seiner Familie gleich. Der Herzog von Sussex lebt mittlerweile mit Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet zeitweise wieder in Großbritannien.

Ob dies ein echtes Zeichen der Annäherung zwischen Vater Charles und Sohn Harry ist, bleibt abzuwarten. Weder der Palast noch ein Sprecher des Herzogs äußerten sich bisher zu einer möglichen Versöhnung.