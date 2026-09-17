StartseiteUnterhaltungRoyals
Prinz Konstantinos-Alexios, Prinz Odysseas-Kimon, Kronprinzessin Marie-Chantal und Kronprinz Pavlos von Griechenland (v.l.).
Prinz Konstantinos-Alexios, Prinz Odysseas-Kimon, Kronprinzessin Marie-Chantal und Kronprinz Pavlos von Griechenland (v.l.).
APA-Images / dana press / ALLER Media
Prinz Odysseas-Kimon

Griechen-Prinz feiert nach Schädelbruch Geburtstag

Prinz Odysseas von Griechenland stürzte im April schwer und erlitt einen Schädelbruch. Jetzt feiert er seinen 22. Geburtstag.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 16:37
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Es war ein Schock für die griechische Königsfamilie im Exil: Prinz Odysseas-Kimon (22) stürzte im April so schwer, dass er einen Schädelbruch erlitt. Der Unfall überschattete die Osterfeierlichkeiten der Familie.

Doch es gibt Grund zur Freude: Der junge Royal feiert am Donnerstag seinen 22. Geburtstag. Nach dem dramatischen Vorfall im Frühjahr dürfte dieser Ehrentag für die Familie etwas ganz Besonderes sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
William & Harry: Charles fordert öffentlichen Auftritt

Odysseas hatte wirklich Glück im Unglück. Seine Mutter Marie-Chantal (58) gab damals auf Instagram bekannt: "Zum Glück ist jetzt alles unter Kontrolle."

Der 22-Jährige ist der vierte von fünf Kindern des griechischen Kronprinzen Pavlos (58) und seiner Frau Marie-Chantal. Seine älteste Schwester Prinzessin Maria-Olympia (30) feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag stilecht auf einer Yacht.

Volk hat kein Vertrauen mehr in Mette-Marit

Ob der junge Royal seinen Ehrentag ähnlich glamourös begeht, ist nicht bekannt. Wichtiger dürfte für die Familie ohnehin sein, dass ihr Sohn nach dem schweren Unfall wieder gesund ist und feiern kann.

red,17.09.2026, 16:37
Mehr zum Thema
RoyalsGeburtstagGriechenland

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote