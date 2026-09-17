i Prinz Konstantinos-Alexios, Prinz Odysseas-Kimon, Kronprinzessin Marie-Chantal und Kronprinz Pavlos von Griechenland (v.l.). APA-Images / dana press / ALLER Media Prinz Odysseas-Kimon Griechen-Prinz feiert nach Schädelbruch Geburtstag Prinz Odysseas von Griechenland stürzte im April schwer und erlitt einen Schädelbruch. Jetzt feiert er seinen 22. Geburtstag. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es war ein Schock für die griechische Königsfamilie im Exil: Prinz Odysseas-Kimon (22) stürzte im April so schwer, dass er einen Schädelbruch erlitt. Der Unfall überschattete die Osterfeierlichkeiten der Familie.

Doch es gibt Grund zur Freude: Der junge Royal feiert am Donnerstag seinen 22. Geburtstag. Nach dem dramatischen Vorfall im Frühjahr dürfte dieser Ehrentag für die Familie etwas ganz Besonderes sein.

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Odysseas hatte wirklich Glück im Unglück. Seine Mutter Marie-Chantal (58) gab damals auf Instagram bekannt: "Zum Glück ist jetzt alles unter Kontrolle."

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Der 22-Jährige ist der vierte von fünf Kindern des griechischen Kronprinzen Pavlos (58) und seiner Frau Marie-Chantal. Seine älteste Schwester Prinzessin Maria-Olympia (30) feierte kürzlich ihren 30. Geburtstag stilecht auf einer Yacht.

Ob der junge Royal seinen Ehrentag ähnlich glamourös begeht, ist nicht bekannt. Wichtiger dürfte für die Familie ohnehin sein, dass ihr Sohn nach dem schweren Unfall wieder gesund ist und feiern kann.