i Prinzessin Lilibet stahl im Geburtstagsvideo für Papa Harry mit ihren Cowboystiefeln allen die Show. Instagram/meghan Niedlicher Auftritt In Cowboystiefeln: Lilibet stiehlt Papa Harry die Show Zum 42. Geburtstag von Prinz Harry teilte Meghan ein Video voller Familienmomente. Die heimliche Hauptdarstellerin: Töchterchen Lilibet. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 10:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte das Instagram-Video von Meghan (45) eine Liebeserklärung an ihren Mann Prinz Harry (42) zu dessen Geburtstag sein. Doch die eigentliche Show stahl darin jemand ganz anderes: Tochter Lilibet (5).

In einer der Szenen ist zu sehen, wie die Kleine Hand in Hand mit ihrem Papa spazieren geht, gekleidet in ein weißes Rüschenkleid und dazu passende weiße Cowboystiefel mit niedlichen roten Details. Ihre roten Haare, die sie unverkennbar von Harry geerbt hat, fallen ihr dabei über den Rücken, zusammengehalten von einer Schleife.

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Neue Outfits seit der Rückkehr nach Großbritannien

Seit die Familie Ende August wieder nach Großbritannien gezogen ist, zeigte sich Lilibet in den Insta-Beiträgen ihrer Mutter bereits mehrfach in besonders süßen Looks. Bereits tags zuvor hatte Meghan ein weiteres Video mit Familienszenen geteilt, ihr erster Post als in Großbritannien lebende Royal.

Für Harrys Geburtstag wählte Meghan als musikalische Untermalung eine Version von "Simply the Best", dazu schrieb sie: "Er ist einfach der Beste. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster." Neben den Familienszenen mit Lilibet und Sohn Archie (7) enthielt das Video auch romantischere Aufnahmen des Paares, darunter ein Kuss vor malerischer Kulisse.