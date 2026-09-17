StartseiteUnterhaltungRoyals
Prinzessin Lilibet stahl im Geburtstagsvideo für Papa Harry mit ihren Cowboystiefeln allen die Show.
Prinzessin Lilibet stahl im Geburtstagsvideo für Papa Harry mit ihren Cowboystiefeln allen die Show.
Instagram/meghan
Niedlicher Auftritt

In Cowboystiefeln: Lilibet stiehlt Papa Harry die Show

Zum 42. Geburtstag von Prinz Harry teilte Meghan ein Video voller Familienmomente. Die heimliche Hauptdarstellerin: Töchterchen Lilibet.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
17.09.2026, 10:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eigentlich sollte das Instagram-Video von Meghan (45) eine Liebeserklärung an ihren Mann Prinz Harry (42) zu dessen Geburtstag sein. Doch die eigentliche Show stahl darin jemand ganz anderes: Tochter Lilibet (5).

William & Harry: Charles fordert öffentlichen Auftritt

In einer der Szenen ist zu sehen, wie die Kleine Hand in Hand mit ihrem Papa spazieren geht, gekleidet in ein weißes Rüschenkleid und dazu passende weiße Cowboystiefel mit niedlichen roten Details. Ihre roten Haare, die sie unverkennbar von Harry geerbt hat, fallen ihr dabei über den Rücken, zusammengehalten von einer Schleife.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Neue Outfits seit der Rückkehr nach Großbritannien

Seit die Familie Ende August wieder nach Großbritannien gezogen ist, zeigte sich Lilibet in den Insta-Beiträgen ihrer Mutter bereits mehrfach in besonders süßen Looks. Bereits tags zuvor hatte Meghan ein weiteres Video mit Familienszenen geteilt, ihr erster Post als in Großbritannien lebende Royal.

"Verletzt" – Meghan ist unzufrieden und bereut Umzug

Für Harrys Geburtstag wählte Meghan als musikalische Untermalung eine Version von "Simply the Best", dazu schrieb sie: "Er ist einfach der Beste. Alles Gute zum Geburtstag, mein Liebster." Neben den Familienszenen mit Lilibet und Sohn Archie (7) enthielt das Video auch romantischere Aufnahmen des Paares, darunter ein Kuss vor malerischer Kulisse.

red,17.09.2026, 10:20
Mehr zum Thema
Prinzessin LilibetPrinz HarryHerzogin MeghanArchie Harrison Mountbatten-Windsor

Weiterlesen

Weitere Storys
RoyalsGroßbritannien
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote