i Derzeit herrscht zwischen Prinz Harry und Bruder Prinz William dicke Luft. Reuters König hat genug vom Streit William & Harry: Charles fordert öffentlichen Auftritt König Charles will den Streit zwischen William und Harry offenbar beenden. Dafür setzt er nun auf die Hilfe von Anne und Sophie. Von Heute Entertainment 16.09.2026, 19:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

König Charles will den jahrelangen Streit zwischen seinen Söhnen offenbar nicht länger hinnehmen.

Laut dem "Heat"-Magazin soll er deshalb mehrere Familienmitglieder eingespannt haben, um William und Harry zumindest zu einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt zu bewegen. Eine vollständige Versöhnung sei dabei offenbar gar nicht das erklärte Ziel. Nach Außen soll man sich aber immerhin wieder als Einheit präsentieren.

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Anne und Sophie auf Versöhnungs-Mission

Besonders Prinzessin Anne und Sophie Wessex sollen nun auf William einwirken. "Anne möchte an Williams Pflichtgefühl appellieren", erklärt ein Insider dem britischen Promi-Magazin. Sophie wiederum soll ihn daran erinnern, wie wichtig es für Charles wäre, seine Söhne wieder miteinander zu sehen.

Auch Harry und Meghan sollen einbezogen werden: Anne wolle sich mit Harry treffen, während Sophie angeblich ein gemeinsames Tee-Treffen mit der Herzogin plant. "Das Ziel ist, den Sussexes zu versichern, dass sie willkommen sind und dass es keine versteckte Agenda gegen sie gibt", so die Quelle.

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Große Erwartungen gebe es trotzdem nicht: "Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es bereits ein großer Durchbruch, wenn sie die beiden dazu bringen könnten, sich im selben Raum aufzuhalten und sich zivilisiert miteinander zu verhalten." Charles und Harry sollen zuletzt auch wieder aneinander geraten sein, nachdem sich der König öffentlich dagegen ausgesprochen hatte, dass sein jüngster Sohn wieder offiziell im Auftrag der Krone arbeiten wird.