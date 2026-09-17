i Nach dem Leak von Meghans Handynummer wurden auch die geheimen WhatsApp-Codenamen der Royals bekannt. REUTERS/Phil Noble/Pool Sicherheitsalarm Nach Meghans WhatsApp-Leak – Royale Codenamen enthüllt Weil Meghans Handynummer in einer Eltern-WhatsApp-Gruppe geleakt wurde, kommen nun auch die geheimen Codenamen von William, Harry und Kate ans Licht. Von Heute Entertainment 17.09.2026, 13:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der Leak, dann die Enthüllung: Nachdem die private Handynummer von Herzogin Meghan (45) in einer WhatsApp-Gruppe für Schuleltern versehentlich öffentlich geworden war, ist nun bekannt geworden, unter welchen geheimen Namen der Rest der königlichen Familie im Netz unterwegs ist.

Ausgelöst hatte alles ein ganz gewöhnlicher Schulchat: Meghan war der Gruppe "Year 3" beigetreten, um sich bei anderen Eltern der neuen Schule ihrer Kinder vorzustellen. Als sie auf eine Willkommensnachricht antwortete, machte ein Screenshot mit ihrer sichtbaren Nummer schnell die Runde, ein handfester Sicherheitsvorfall für die Sussexes.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bobcat, Baz und "Mrs Bobcat"

Im Zuge dessen wurde bekannt, dass auch der Rest der Royal Family längst auf WhatsApp aktiv ist, allerdings unter Decknamen. Jack Stooks, der über zwei Jahrzehnte als Chefgärtner von König Charles auf dessen Anwesen Highgrove arbeitete, plauderte gegenüber "Showbiz Cheat Sheet" aus dem Nähkästchen.

In den Chats mit dem Personal sei Prinz William (44) unter dem Namen "Bobcat" gespeichert gewesen, Prinz Harry (42) als "Baz". Als Kate (43) später zur Familie stieß, habe man sie kurzerhand "Mrs Bobcat" getauft.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Stooks berichtete außerdem, William und Harry hätten dem Personal früher stets ihre echten Nummern gegeben, um bei anstehenden Aufgaben unkompliziert erreichbar zu sein. König Charles selbst sei dagegen nie ein großer Handy-Fan gewesen, trotz wiederholter Versuche seiner Söhne, ihn technisch auf den neuesten Stand zu bringen.