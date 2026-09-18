i Königin Sonja, König Haakon, Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus nahmen am 9. September 2026 an der Trauerfeier für den verstorbenen König Harald von Norwegen teil. NTB/Lise Aserud via REUTERS Millionen für die Royals Jetzt wird König Haralds Erbe verteilt Nach dem Tod von König Harald V. geht es um Millionen und kostbare Juwelen. Doch ein Familienmitglied soll beim Erbe leer ausgehen. Von Heute Entertainment 18.09.2026, 12:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Nachlass des verstorbenen norwegischen Monarchen, König Harald V., umfasst wertvolle Immobilien, exklusive Schmuckstücke sowie Anlagen in Fonds und Anleihen. Insgesamt geht es um Werte in dreistelliger Millionenhöhe.

Zunächst greift das norwegische Erbrecht: Erste Erbin ist die Witwe, Königin Sonja. Danach kommen die gemeinsamen Kinder an die Reihe, also König Haakon VIII. und Prinzessin Märtha Louise.

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Wie "TV4" berichtet, dürfte hingegen Marius Borg Høiby (29) leer ausgehen. Er ist der Sohn von Königin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung. Als sogenannter "Bonusprinz" muss er rechtlich nicht ins Erbe einbezogen werden.

Besonders wertvoll sind die Residenzen der königlichen Familie: das Anwesen Skaugum und die Kongsseteren am Holmenkollen. "Beide Orte werden auf Abermillionen geschätzt! Jemand sprach von rund 800 Millionen für das Haus", erklärte der Journalist Claes-Johan Larsson. Gemeint sind schwedische Kronen.

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Skaugum hatte Harald allerdings bereits seinem Sohn zur Hochzeit mit Mette-Marit geschenkt. Auch historische Diademe und Juwelen aus dem Familienbesitz werden nun verteilt.

Trotz der gewaltigen Summen rechnet Experte Larsson nicht mit einem öffentlichen Zoff um den Nachlass. Die norwegische Königsfamilie gilt als eng verbunden und diplomatisch.