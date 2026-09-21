i Königin Mette-Marit plant schon bald einen offiziellen Termin wahrzunehmen. APA-Images / TT News Agency / Pontus Lundahl Nach Lungentransplantation Königin Mette-Marit plant ihr Comeback nach OP Nach ihrer Lungentransplantation musste Mette-Marit kürzertreten. Nun steht überraschend ihr nächster großer Termin fest. Von Heute Entertainment 21.09.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Königin Mette-Marit von Norwegen (53) plant schon bald einen offiziellen Termin wahrzunehmen. Und das, obwohl sie sich noch mitten in der Reha nach ihrer Lungentransplantation befindet.

Die norwegische Monarchin soll am 2. Oktober an der feierlichen Eröffnung des 171. Stortings in Oslo teilnehmen. Die Parlamentseröffnung bringt Vertreter des Parlaments, der Regierung, der Gerichte und des Königshauses zusammen – in diesem Jahr erstmals seit dem Thronwechsel.

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Ihr Comeback kommt früher, als nach ihrer Lungentransplantation erwartet wurde. Nach dem Tod von König Harald V. am 28. August bestieg ihr Ehemann Haakon als König Haakon VIII. den Thron. Wegen gesundheitlicher Probleme konnte Mette-Marit bei seiner Vereidigung nicht dabei sein.

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Die Königin hatte seit der Operation mehrfach mit Komplikationen zu kämpfen. Ihr Lungenarzt erklärte, dass solche Probleme nach einer Lungentransplantation nicht ungewöhnlich seien. Bei Haakons Vereidigung musste sie den ganzen Tag über beobachtet werden und konnte deshalb nicht teilnehmen.

An ihrer Stelle begleitete Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) ihren Vater zur Eidablegung. Die junge Thronfolgerin legte am selben Tag wie ihr Vater ihren eigenen schriftlichen Eid ab.

Vor der Parlamentseröffnung wartet allerdings noch ein emotionaler Familientermin auf das Königspaar: die Beisetzung von Prinzessin Astrid, der verstorbenen Schwester von König Harald. Trotz ihrer laufenden Reha will Mette-Marit auch daran teilnehmen.