i David Beckham kam mit Romeo und Cruz zur "Digger"-Premiere und traf dort Prinz William und Prinzessin Kate. Instagram/davidbeckham Premiere in London Ohne Victoria! Beckhams posieren mit William und Kate Der Ex-Fußballstar posierte mit zwei seiner Buben neben William und Kate. Doch Ehefrau Victoria fehlte. Von Heute Entertainment 23.09.2026, 13:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei der Weltpremiere von Tom Cruises Film "Digger" am Dienstagabend in London lieferte David Beckham (51) mit seinen Söhnen Romeo (24) und Cruz (21) eines der meistfotografierten Motive des Abends. Gemeinsam posierten sie mit Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44).

Der Umgang war betont locker. Auch später wurden der Thronfolger und der ehemalige Fußballstar beim Plaudern und Lachen gesehen. Auffällig war allerdings, wer nicht da war: Mama Victoria Beckham (52) blieb dem roten Teppich fern.

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"Immer ein Ja"

Dass Beckham bei royalen Anlässen dabei ist, hat Tradition. Er und Victoria waren bereits +2011 Gäste bei der Hochzeit von William und Kate in der Westminster Abbey, seither kreuzen sich die Wege regelmäßig. Über William und dessen Bruder Harry sagte er einmal, die beiden seien unkompliziert und sportbegeistert, sein Respekt für zwei Menschen, die im Rampenlicht aufgewachsen sind, sei enorm.

Noch deutlicher wurde er über sein Verhältnis zum Thronfolger: Wenn der Prinz von Wales ihm schreibe und um etwas bitte, laute die Antwort "immer Ja". Im vergangenen November wurde Beckham von König Charles III. (77) auf Schloss Windsor zum Ritter geschlagen, für seine Verdienste um den Sport und um wohltätige Zwecke.