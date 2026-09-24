i Prinzessin Astrid mit ihrer Hündin Wilma, die ihr fast überallhin folgte. Instagram/detnorskekongehus Traurige Wochen für Royals Hündin Wilma folgt Prinzessin Astrid in den Tod Die kleine Chihuahua-Dame war die ständige Begleiterin der Norwegerin. Jetzt bestätigt das Königshaus ihren Tod. Von Heute Entertainment 24.09.2026, 21:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie saß bei Staatsbesuchen auf ihrem Schoß, bei Konzerten und Ausstellungseröffnungen: Wilma, die Hündin von Prinzessin Astrid (†94), ist tot. Der Chihuahua-Mischling starb nur wenige Tage nach seiner Besitzerin, wie das norwegische Königshaus dem Sender NRK bestätigte.

Wilma habe zuletzt bei einem der fünf Kinder der Prinzessin gelebt und sei dort noch vor der Trauerfeier friedlich eingeschlafen, "liegend dort, wo sie sich am wohlsten fühlte, auf einem warmen Schoß", so der Hof. Die Hündin war seit Längerem krank gewesen und wurde zwölf Jahre alt.

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"Wilma bedeutet mir alles"

Astrid, die jahrelang die Rolle der First Lady am norwegischen Hof innehatte, war zeitlebens eine leidenschaftliche Hundefreundin. Ihren ersten Vierbeiner bekam sie mit zwei Jahren. Wilma holte sie vor einigen Jahren von Solplassen, einer Vermittlungsstelle und einem Gnadenhof für herrenlose Hunde in Ås.

Was die Hündin ihr bedeutete, erzählte die Prinzessin anlässlich ihres 93. Geburtstags im Vorjahr. "Wilma bedeutet mir alles", sagte sie NRK. Nach dem Verlust ihres alten Hundes sei eine große Leere geblieben: "Statt einer aus den Fugen geratenen Welt bekam ich eine heile Welt, als sie zu mir kam."

Rührend ist auch Wilmas Vorgeschichte: Die Hündin kam von einer älteren Frau, die unheilbar an Krebs erkrankt war. Vor ihrem Tod erfuhr sie noch, dass ihr Liebling ein neues Zuhause bei der Prinzessin gefunden hatte.

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Trauriger September für Norwegen

Für das norwegische Königshaus war es ein bitterer Monat. Astrid starb am 11. September, nur zwei Tage nach der Beisetzung ihres jüngeren Bruders König Harald V. (†89). Am Mittwoch nahm Norwegen in der Ris-Kirche in Oslo Abschied von ihr.