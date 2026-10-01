i Charles und Diana. REUTERS/Bob Collier Heftiger Sager "Ohne Charles glücklicher" – Dianas Bruder rechnet ab Wie wäre Prinzessin Dianas Leben ohne die Ehe mit König Charles verlaufen? Ihr Bruder Charles Spencer braucht für seine Antwort nur ein einziges Wort. Von Heute Entertainment 01.10.2026, 09:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fast 30 Jahre nach ihrem Tod sorgt Prinzessin Diana noch immer für Schlagzeilen. Besonders ihr Bruder Charles Spencer (62) lässt derzeit mit zahlreichen Aussagen über das Leben der "Königin der Herzen" aufhorchen.

Bei einem Gespräch mit Royal-Expertin Tina Brown in New York wurde Spencer nun eine besonders brisante Frage gestellt: Wie hätte sich das Leben seiner Schwester entwickelt, wenn sie den heutigen König Charles III. (77) niemals geheiratet hätte?

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Spencer musste offenbar nicht lange überlegen.

"Glücklich"

"Happy", antwortete er – "glücklich". Mehr brauchte Dianas Bruder zunächst nicht zu sagen.

Damit macht Spencer deutlich, wie er heute auf die Ehe seiner Schwester mit Charles blickt. Diana und der damalige Thronfolger heirateten 1981. 1992 folgte die Trennung, vier Jahre später wurde die Scheidung offiziell. Diana kam am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben.

Prinzessin Diana mit ihren Söhnen William und Harry i ?

Spencer erklärte bei dem Gespräch außerdem, wie schwierig es seiner Ansicht nach sei, von außen in die britische Königsfamilie zu kommen. Besonders für Frauen sei dieser Schritt hart.

Palast wehrt sich

Es ist längst nicht die einzige Aussage von Dianas Bruder, die derzeit für Wirbel sorgt. In seinem neuen Buch "Swan Song: Diana, My Sister" erhebt Spencer schwere Vorwürfe gegen König Charles.

Unter anderem behauptet er, Charles habe nach Dianas Tod am Telefon ungewöhnlich euphorisch geklungen. Außerdem soll der damalige Prinz von Wales während eines Streits über Dianas Beerdigung zu Spencer gesagt haben, man werde sie "bald vergessen".

Der Buckingham-Palast reagierte ungewöhnlich deutlich. In einer Stellungnahme hieß es, Trauer könne die Vernunft, das Urteilsvermögen und Erinnerungen beeinflussen. Spencer wiederum bleibt bei seiner Darstellung und wirft dem Palast vor, seine Erinnerungen infrage zu stellen.

Sein neues Buch versteht der 62-Jährige nach eigenen Angaben vor allem als Hommage an seine Schwester.