i Kate speiste und lachte mit Pensionisten. Arthur Edwards/Pool via REUTERS Prinzessin überrascht Ach wirklich? Kate macht Haushalts-Enthüllung Kate plaudert mit Pensionisten über ihren Alltag mit William und behauptet, dass die beiden regelmäßig den Haushalt schmeißen. Von Heute Entertainment 02.10.2026, 12:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kate Middleton gibt sich bekanntlich gern volksnah – bei einem Besuch in West Sussex packte die Prinzessin jetzt sogar beim Minibus für Senioren mit an.

Doch eine private Anekdote über sie und William dürfte bei so manchen wohl dennoch für Stirnrunzeln sorgen.

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Kate plaudert mit Pensionisten

Anlässlich des 50. Jubiläums des West-Sussex-Minibus half die 44-Jährige in Pulborough zunächst einer 94-jährigen Frau beim Einsteigen und fuhr anschließend mit den älteren Fahrgästen durch die ländliche Gegend. Mit ihrem Besuch machte Kate auf die Arbeit des ehrenamtlichen Fahrdienstes aufmerksam.

Rund 50 Senioren treffen sich dort jede Woche zum gemeinsamen Mittagessen in der Pulborough Village Hall. Beim Essen plauderte und scherzte Kate mit den Pensionisten – und verriet dabei auch etwas über ihren Alltag mit Prinz William.

Thronfolger trocknet ab

Kate erklärte, dass sie und ihr Ehemann angeblich regelmäßig gemeinsam den Abwasch erledigen. Moderne Spülmaschine oder Personal? Fehlanzeige!

Sie spült, der zukünftige König trocknet ab – und dabei seien sie ein "gutes Team". Klingt nach einem sehr gewöhnlichen Ehe-Alltag. Fast schon zu gewöhnlich, wenn man bedenkt, dass das Paar in einem Umfeld lebt, in dem sich normalerweise genügend Bedienstete um solche Aufgaben kümmern dürften.

BILDSTRECKE: William und Kate ganz verliebt i ?

Ob William also tatsächlich nach dem Abendessen zum Geschirrtuch greift, während Kate am Spülbecken steht? Sympathiepunkte hat die Sauberfrau der Royals damit jedenfalls sicher wieder einige gesammelt...