i Sarah "Fergie" Ferguson glaubt an ein Comeback. REUTERS/Nikki Boertman Fergie will ihr Image retten Gute Idee? Sarah Ferguson plant großes TV-Interview Ein neues Interview könnte Ferguson zurück ins Rampenlicht bringen. Nach turbulenten Monaten will die 66-Jährige offenbar ihr Image neu positionieren. Von Heute Entertainment 03.10.2026, 10:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sarah "Fergie" Ferguson könnte schon bald wieder ausführlicher vor laufenden Kameras über ihr Leben sprechen. Die 66-Jährige soll laut Berichten ein neues Enthüllungsinterview planen – offenbar vor allem mit dem Ziel, nach den turbulenten vergangenen Monaten ihr öffentliches Bild zu verändern.

Besonders ihre Verbindung zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde ihr zum Verhängnis. Anfang des Jahres rückten veröffentlichte Dokumente diese Kontakte erneut in den Mittelpunkt. Gleichzeitig steht Fergie weiterhin öffentlich in engem Zusammenhang mit ihrem Ex-Mann Andrew Mountbatten-Windsor. Mehr als ein Jahr nach dem Erscheinen eines brisanten Buches über das ehemalige Paar könnte nun also der nächste große Medienauftritt folgen.

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Schlechte TV-Erfahrungen

Royal-Biograf Andrew Lownie hält eine Rückkehr der Herzogin durchaus für möglich, wie "Promiflash" berichtet. Schließlich gelang es ihr schon früher, sich nach heftigen Negativschlagzeilen wieder zurückzukämpfen.

Allerdings lief nicht jeder Versuch glatt: Bei "60 Minutes Australia" kam ihr Auftritt gar nicht gut an, Fergie unterbrach das Gespräch mehrfach. Auch Andrew hat mit einem TV-Interview schlechte Erfahrungen gemacht – sein Gespräch mit der BBC-Sendung "Newsnight" wurde für ihn zum Desaster. Auch eine Doku soll im Gespräch sein, für die große Deals am Tisch liegen sollen ("Heute" berichtete).

Sollte Ferguson tatsächlich erneut vor die Kameras treten, hätte sie damit jedenfalls reichlich Gelegenheit, ihre Sicht der vergangenen Monate selbst darzustellen.