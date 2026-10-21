i Britney Spears fällt wieder mit ihren Videos auf. Instagram Spears fällt wieder auf XL-Tattoo am Hintern? Alle schauen auf Britneys Po Britney Spears tanzt wieder zu einem ihrer alten Hits und zeigt sich dabei gewohnt freizügig. Doch ein Detail an ihrem Po wirft Fragen auf. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 07:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Britney Spears ist längst nicht mehr nur für ihre Musik bekannt. Auf Instagram teilt die Sängerin regelmäßig schräge Tanzvideos, in denen sie zerzaust und leicht bekleidet durch ihr Anwesen wirbelt.

Vor einiger Zeit hatte sie ihren Musikkatalog verkauft und angekündigt, der Musikbranche den Rücken zu kehren. Ihre alten Songs begleiten sie beim Tanzen aber offenbar weiterhin: Für einen neuen Clip hat sie sich "Lonely" aus dem Jahr 2001 ausgesucht. In knapper Unterwäsche legt die Pop-Ikone wilde Bewegungen hin, klatscht sich mehrfach auf den Hintern und scheint dabei sogar aus ihrem Dessous zu rutschen.

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Emojis verdecken jene Stellen, die auf Instagram nicht zu sehen sein dürfen. Doch auch ein anderes Detail sticht ins Auge: Auf ihrer rechten Pobacke ist ein rotes Motiv zu erkennen, das im unscharfen Video an einen Drachen oder eine Schlange erinnert. Hat sich Spears etwa ein neues XL-Tattoo stechen lassen?

Drache am Hintern?

Auf "Reddit" wird bereits gerätselt, was es mit der auffälligen Stelle auf sich hat. Einige User vermuten erst einen Ausschlag. Ein älterer Instagram-Beitrag der "Toxic"-Interpretin könnte jedoch Aufschluss geben.

Hat sich Britney Spears so ein Motiv auf den Hintern stechen lassen? Screenshot/Reddit/Instagram

Damals teilte Spears ein Bild mit einem ähnlichen Tattoo-Motiv und spielte mit dem Gedanken, sich einen solchen roten Drachen entweder auf dem Rücken oder am Hintern stechen zu lassen. Gut möglich also, dass sie ihren damaligen Plan inzwischen in die Tat umgesetzt hat.