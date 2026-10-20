i Adam wurde von der Streaming-Szene förmlich geliebt. IMAGO/Panama Pictures Schock in der Streaming-Szene Er plante 2027 große Tour – Jetzt ist SkylineTV tot Die Streaming-Szene trauert um Adam Wolke. Der als SkylineTV bekannte Content Creator ist überraschend verstorben. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Nachricht von seinem Tod sorgt für Bestürzung: Adam Wolke, bekannt als SkylineTV, ist verstorben. Wie aus einer von Twitch-Star Knossi veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, erlitt der Streamer eine schwere Hirnblutung infolge eines geplatzten Hirnaneurysmas.

"Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet", heißt es in dem emotionalen Statement von Verena und Jens.

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Dabei hatte Adam offenbar noch zahlreiche Ideen für die Zukunft.

Gemeinsam nach New York?

Erst im Zusammenhang mit der geplanten "Rentnertour 2027" hatte SkylineTV gemeinsam mit Streamer Max Schradin über eine mögliche Reise nach New York gesprochen.

In einem TikTok-Video deuteten die beiden einen Trip in die US-Metropole an. Konkrete Reisepläne oder eine offizielle Teilnehmerliste gab es zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht.

Später brachte Schradin für die dritte Ausgabe seiner beliebten "Rentnertour" ein anderes Ziel ins Spiel: Mallorca.

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Die Vorbereitungen für das kommende Jahr liefen also bereits, auch wenn noch nicht feststand, wer tatsächlich mitreisen würde.

50 Tage voller Abenteuer

Für Adam waren solche Reisen längst ein fester Bestandteil seines Lebens.

Allein zwischen 2024 und 2026 war SkylineTV laut einer Übersicht der Streaming-Touren bei neun größeren IRL-Reisen dabei. Insgesamt verbrachte er dabei rund 50 Tage unterwegs.

Mit Knossi ging es unter anderem nach Südafrika, Panama und Las Vegas. Auch Lappland stand auf dem Programm.

Dabei war Adam nicht einfach nur ein Teilnehmer. Der Streamer gehörte zu den frühen Pionieren mobiler Livestreams und brachte seine technische Erfahrung immer wieder in große Produktionen ein.

Seine Zuschauer nahm er mit auf Reisen, zu außergewöhnlichen Orten und mitten hinein in spontane Begegnungen.

Große Trauer um den Streamer

Nun werden aus den Plänen für neue Abenteuer Erinnerungen an vergangene Reisen. Besonders für seine engen Wegbegleiter ist der Verlust schwer zu begreifen.

"Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist", schreiben Verena und Jens in ihrer Mitteilung.

Gleichzeitig bitten sie darum, die Privatsphäre seiner Familie und seiner engsten Freunde zu respektieren.