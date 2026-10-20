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Kardashians Tochter Noth West hat einen ganz speziellen Wunsch.
Kardashians Tochter Noth West hat einen ganz speziellen Wunsch.
REUTERS/Mario Anzuoni; IMAGO/Bestimage
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Kardashian-Tochter will ein Rehkitz zu Weihnachten

North West hat einen ungewöhnlichen Weihnachtswunsch: Die Tochter von Kim Kardashian möchte ein schwarzes Rehkitz als Haustier.
Von Heute Entertainment
20.10.2026, 19:39
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North West hat einen ungewöhnlichen Wunsch für Weihnachten: Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian und Kanye West träumt von einem schwarzen Rehkitz als Haustier.

Im gemeinsamen TikTok-Livestream versuchte sie, ihrer Mutter die Faszination für das Tier zu erklären: "Ich habe ein schwarzes Kitz genommen, weil es einfach ein seltenes, reines Tier ist. Und alle schießen ohne Grund darauf, obwohl es das reinste Tier ist, und die Menschen verstehen Kitze nicht wirklich. Deshalb ist es mein Maskottchen."

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Kim schien von der Idee allerdings nicht restlos überzeugt und fasste den Wunsch ihrer Tochter zusammen: "Sie möchte zu Weihnachten ein Kitz als Haustier", berichtet "Promiflash".

"Ist doch nur ein Weihnachtsgeschenk"

Doch North ließ sich von der skeptischen Reaktion ihrer Mutter nicht beirren. "Es ist doch nur ein Weihnachtsgeschenk", hielt sie dagegen. Als Kim sie auf einen zweiten Wunsch ansprach, mussten beide lachen – was sich North außerdem erhofft, behielt sie aber für sich.

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Die 13-Jährige ist das älteste der vier gemeinsamen Kinder von Kim Kardashian und ihrem Ex-Mann Kanye West.

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Ihre Geschwister Saint, Chicago und Psalm sind jünger. Ob Kim ihrer Tochter den tierischen Wunsch erfüllt, bleibt abzuwarten. Bei den Kardashians ist schließlich so manches möglich – was Tierschützer von einem Rehkitz als Haustier halten, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

red, 20.10.2026, 19:39
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