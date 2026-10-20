Neuer Freund! Lopez angelt sich nächsten Hollywood-Star

Während Ben Affleck zuletzt erklärte, Sex sei ihm zu anstrengend und fürs Dating fehle ihm die Energie ("Heute" berichtete), scheint Jennifer Lopez wieder Lust auf neue Schmetterlinge im Bauch zu haben.
Nach der Scheidung vom Hollywood-Star könnte die Sängerin und Schauspielerin bereits einen neuen Mann an ihrer Seite haben: Brett Goldstein, ihren Co-Star aus der romantischen Netflix-Komödie "Office Romance".
Wie "Page Six" berichtet, sollen die beiden seit einigen Wochen miteinander ausgehen. Sie sollen die gemeinsame Zeit genießen, Musicals, Restaurants sowie Bars besuchen, aber es vorerst "locker" halten wollten.
Dass die Chemie zwischen ihnen stimmt, war schon bei den Dreharbeiten und gemeinsamen Auftritten auf dem roten Teppich kaum zu übersehen. Auch Lopez ließ bereits durchblicken, dass sie ihren Filmpartner ziemlich anziehend findet: In einem Interview mit Andy Cohen bezeichnete sie ihn als den "besten Küsser".
Eine Gemeinsamkeit hätten Lopez und Goldstein aber bereits: "Das Einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass sie beide gerne auf Partys und in Restaurants ausgehen", erklärte der Insider.
Einen Seitenhieb auf Lopez' Ex konnte sich die Quelle dabei nicht verkneifen: "Anders als ihr Ex Ben [Affleck], der bei gemeinsamen Ausflügen immer einen finsteren Gesichtsausdruck hatte." Ob aus dem lockeren Flirt tatsächlich eine neue Beziehung wird, bleibt vorerst offen. Bestätigt haben sie öffentlich noch nichts.