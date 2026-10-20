i Hiroshi Tsuchida Wikifandom Fans sind erschüttert "Cars"-Sprecher stirbt mit nur 54 Jahren Trauer um Hiroshi Tsuchida! Der japanische Synchronsprecher, bekannt aus "Cars" und "Attack on Titan", ist im Alter von nur 54 Jahren gestorben. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Anime-Welt trauert um Hiroshi Tsuchida. Der japanische Schauspieler und Synchronsprecher starb bereits am 11. Oktober im Alter von nur 54 Jahren. Seine Agentur 81 Produce machte die traurige Nachricht am Dienstag, dem 20. Oktober, öffentlich.

Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. Die Beisetzung fand auf Wunsch seiner Familie bereits im engsten Angehörigenkreis statt.

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Tsuchidas Stimme dürften Millionen Menschen kennen. In der japanischen Fassung der Pixar-Filme "Cars" sprach er den Rennwagen Lightning McQueen. Anime-Fans kannten ihn vor allem als Grisha Jäger, den Vater von Eren Jäger in "Attack on Titan".

Sein Serien-Sohn nimmt Abschied

Besonders emotional fällt der Abschied von Yuki Kaji (41) aus. Der japanische Sprecher von Eren Jäger hatte über viele Jahre gemeinsam mit Tsuchida an "Attack on Titan" gearbeitet.

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Auf X beschreibt Kaji seinen verstorbenen Kollegen als bescheidenen, schüchternen und freundlichen Menschen. Gleichzeitig habe Tsuchida eine außergewöhnlich kraftvolle Stimme und schauspielerische Präsenz besessen.

Besonders ihre gemeinsame Zeit als Vater und Sohn in der erfolgreichen Anime-Serie werde er niemals vergessen.

Ohne Tsuchidas Darstellung von Grisha hätte es den Eren, wie ihn die Fans kennen, nicht gegeben, erklärt Kaji sinngemäß. Er bedankt sich für die vielen bewegenden Szenen und die unersetzliche gemeinsame Zeit.

Auch bei "One Piece" zu hören

Tsuchida wurde am 8. Februar 1972 in Tokio geboren. Seine Karriere begann er als Schauspieler. Bereits in den 1990er-Jahren wurde er durch seine Rolle als Ninja Blue in der japanischen Kultserie "Ninja Sentai Kakuranger" bekannt.

Später konzentrierte er sich zunehmend auf die Synchronarbeit. Neben "Attack on Titan" war seine Stimme unter anderem in "One Piece", "Naruto", "Initial D" und "Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury" zu hören.