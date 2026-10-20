i "Ich bin allergisch", hält sich Ginger die Hand vors Gesicht. RTL "Sieht ernst aus" Notfall im RTL-"Sommerhaus"! Rettung muss eingreifen Schockmoment im "Sommerhaus der Stars"! Plötzlich muss ein Rettungswagen anrücken. Für eine Kandidatin wird es ernst. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im "Sommerhaus der Stars" geht es wieder drunter und drüber. Doch diesmal sorgt kein Streit für Aufregung, sondern ein medizinischer Zwischenfall. Reality-Star Ginger Costello-Wollersheim (40) wird von einer Biene gestochen – ausgerechnet in die rechte Pobacke!

Die 40-Jährige gerät sofort in Panik. "Ich bin allergisch", ruft sie aufgeregt und hält sich die Hand vors Gesicht. Die Situation scheint ernst zu sein, denn wenig später fährt ein Krankenwagen am RTL-Set vor.

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Auch Mitstreiter Ferry (31) macht sich Sorgen. "Es sieht ernst aus!", stellt er fest.

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Entwarnung nach Rettungseinsatz

Doch zum Glück kann schnell Entwarnung gegeben werden. Ginger wird von den Sanitätern behandelt und darf anschließend mit ihrem Partner Lukas Reiter (32) im Sommerhaus bleiben.

Nach dem Schreck scherzt sie bereits wieder: "Gott sei Dank sieht man meine Jawline noch!" Auch ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe werden in der neunten Folge zum Gesprächsthema. Ferry kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Durch die OPs kann sie gerade alles sein zwischen 35 und 70."

Ginger selbst steht zu ihrem Aussehen. Sie wolle auffallen und polarisieren, erklärt sie. Außerdem habe sie das amerikanische Schönheitsideal und wolle nicht alt werden. Deshalb sehe sie auch keinen Grund, auf Schönheitsoperationen zu verzichten.

Die neunte Folge von "Das Sommerhaus der Stars" ist ab Dienstag auf RTL+ verfügbar. Im Free-TV läuft sie eine Woche später um 20.15 Uhr auf RTL.