i Capital Bra Instagram/capital_bra Polizei bei Konzert Glücksspiel: Capital Bra muss jetzt 250.000 Euro zahlen Das könnte für Capital Bra richtig teuer werden! Der Deutschrap-Star soll eine Viertelmillion Euro wegen illegaler Glücksspielwerbung zahlen. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 08:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Millionen Streams, unzählige Nummer-eins-Hits und jetzt eine Rechnung, die selbst einem Rap-Millionär wehtun dürfte. Capital Bra (31) hat mächtig Ärger mit den deutschen Behörden. Der Grund: Der Musiker soll im Internet für illegales Glücksspiel geworben haben.

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) fordert deshalb satte 250.000 Euro von dem Berliner Rapper. Der wollte die Zahlung vorerst verhindern und zog vor Gericht. Doch daraus wurde nichts.

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Das Verwaltungsgericht Berlin lehnte seinen Eilantrag am 15. Oktober ab. Damit bleibt das Zwangsgeld vorerst vollstreckbar.

Polizei überraschte ihn bei Konzert

Die Geschichte begann bereits im Oktober 2025. Damals leitete die Glücksspielbehörde ein Verfahren gegen Capital Bra ein. Der Vorwurf: Der Rapper soll sich beim Spielen auf unerlaubten Glücksspielseiten gefilmt und die Aufnahmen anschließend in Livestreams und Videos verbreitet haben.

Außerdem soll er entsprechende Internetseiten mit Werbebannern beworben und eine Vergleichsseite für illegale Glücksspielanbieter betrieben haben.

Laut Behörde reagierte der Musiker weder auf eine Anhörung noch auf eine Verfügung, die ihm weitere Werbung untersagte.

Also folgte die nächste Eskalationsstufe.

Im April 2026 bekam Capital Bra bei einem Club-Konzert in Wiesbaden plötzlich Besuch von der Polizei. Die Beamten überreichten ihm einen Bescheid über 250.000 Euro. Eine ziemlich unangenehme Überraschung zwischen Soundcheck und Bühnenauftritt.

Rapper will nicht zahlen

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladyslav Balovatsky heißt, wollte die Vollstreckung stoppen, bis endgültig über die Rechtmäßigkeit der Behördenentscheidung entschieden wird.

Doch das Berliner Verwaltungsgericht spielte nicht mit. Weil nach Auffassung des Gerichts entscheidende Fristen bereits abgelaufen waren, scheiterte der Eilantrag.

Sein Anwalt Nik Sarafi sieht die Angelegenheit allerdings völlig anders. Er hält die Bescheide für rechtswidrig und beruft sich unter anderem auf europäisches Recht.

Auch bei der Zustellung soll es Probleme gegeben haben. Nach Darstellung des Anwalts wurden Schreiben an eine frühere Berliner Adresse geschickt, obwohl sich Capital Bra damals in Zypern aufgehalten habe.

Der Jurist kündigte deshalb an, gegen die Entscheidung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einzulegen.

Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen

Besonders wichtig: Die Niederlage im Eilverfahren bedeutet noch nicht, dass sämtliche Vorwürfe gegen Capital Bra endgültig gerichtlich bestätigt wurden. Über seine eigentliche Klage muss noch entschieden werden.

Außerdem handelt es sich bei den 250.000 Euro nicht um eine klassische Geldstrafe, sondern um ein Zwangsgeld, mit dem die Behörde die Einhaltung ihrer Anordnung durchsetzen will.

Capital Bras Anwalt betont zudem, dass sein Mandant derzeit keine Glücksspielwerbung betreibe und auch keine entsprechenden Kooperationen plane.

Für den Rapper ist es dennoch ein empfindlicher Rückschlag. Während er mit Hits wie "Neymar", "Berlin lebt" und "Tilidin" Millionen Fans erreichte, beschäftigt sich nun die Justiz mit seinen Aktivitäten abseits der Musik.